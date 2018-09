Gehavend Nieuw-Roden trekt overwinning net niet over de streep

Terecht gelijkspel voelt als een nederlaag

NIEUW-RODEN – In de eerste competitiewedstrijd treft Nieuw-Roden met Veendam 1894 gelijk een geslepen tegenstander. Bij de geel-zwarten spelen ex-profs Angelo Cijntje en Marnix Kolder. Trainer Patrick van Nimwegen mist door blessures drie selectiespelers. Na twintig minuten komt Nieuw-Roden door een strafschop op voorsprong. De thuisploeg eindigt de wedstrijd met negen man. In de vijfde minuut extra tijd maakt Veendam 1894 de gelijkmaker.

De KNVB wijst bij een wedstrijd van Nieuw-Roden de in Roden woonachtige Remko de Wal als scheidsrechter aan. Frappant detail: De Wal woonde hiervoor in Veendam. Naar eigen zeggen begint de scheidsrechter gammel aan de wedstrijd. Hij is zaterdagnacht het feestgedruis van de Rodermarkt in geweest en heeft nauwelijks drie uur slaap gehad.

De selectie van trainer Patrick van Nimwegen is gehavend. Vaste waarde Wilco Drent staat aan de kant met een gebroken sleutelbeen, terwijl Peter Woldendorp geveld is door een hamstringblessure. Het allerergste is de blessure van Niek Jager. Na een kruisbandblessure speelde hij na meer dan een jaar weer een wedstrijd. Jager scheurt gelijk weer zijn kruisband af en moet noodgedwongen stoppen met voetbal. Jurriaan Kampen mocht vanwege een schorsing alle drie de bekerwedstrijden niet meedoen.

Twee spelers die voor de voormalige proftak van de Veendammers uitkwamen, Marnix Kolder en Angelo Cijntje, staan nu op een regenachtige zondagmiddag op het hoofdveld van Nieuw-Roden. Het is duidelijk te zien dat Nieuw-Roden onwennig aan de start staat. De eerste kansen in de wedstrijd zijn dan ook voor Veendam 1894. Na ruim vijf minuten komt Nieuw-Roden al meer in de wedstrijd. Niels Kalfsbeek krijgt aan de rechterkant alle ruimte om een paar goede voorzetten aan Jurriaan Kampen en Sander Drent te geven.

Sander Drent wordt na een individuele actie neergelegd, maar krijgt geen vrije trap van scheidsrechter De Wal. Even later wordt een overtreding op Sander Drent wel bestraft. Dennis Matulessy geeft een strakke pass op Drent. Aan de zijkant van het zestienmetergebied haalt doelman Indy de Ruiter van Veendam 1894 de spits neer. De Wal fluit en wijst resoluut naar de stip. Marcel Kuiper schiet de strafschop strak in de linker benedenhoek: 1-0

Vlak na de openingstreffer moet Van Nimwegen wisselen. Niels Kalfsbeek grijpt naar zijn linker kuitbeen en kan niet verder. Ronald Bouwes neemt zijn plaats in. Van Nimwegen: ‘Dat is een 1-op-1-wissel, dus dat maakt voor de verdere wedstrijd gelukkig niet veel uit.’

Veendam 1894 zet meer druk en komt veel voor het doel van Femko de Vries. De doelman van Nieuw-Roden keert een schot van Kolder en ziet een puntertje van Joost Wolthuis net naast gaan. De vrije trappen van Angelo Cijntje komen meer in de buurt van de parkeerplaats en de kantine dan dat ze doel treffen. In de slotfase van de eerste helft krijgen Marcel Kuiper en Sander Drent allebei een gele kaart voor zogenoemde nuttige overtredingen.

In de tweede helft gaat Veendam 1894 door waar het de eerste helft mee eindigde: druk zetten. In de counter komt Sander Drent in de gelegenheid de 2-0 te maken, maar dat lukt hem niet. Marcel Kuiper ziet een schot door Indy de Ruiter gekeerd worden. Kuiper wordt tien minuten voor tijd naar de kleedkamer gestuurd. Hij krijgt zijn tweede gele kaart voor praten tegen de scheidsrechter. Nieuw-Roden eindigt de wedstrijd zelfs met 9 man, als Sander Drent in de blessuretijd ook zijn tweede gele kaart krijgt. Cijntje gaat neer na een sliding van Drent. De spelers van de thuisclub zijn verontwaardigd, omdat Cijntje niet geraakt werd. Het in en buiten het veld gehavende Nieuw-Roden krijgt in de allerlaatste seconden de gelijkmaker om de oren. Kolder sleept met een intikkertje een punt voor de club van De Langeleegte binnen.

‘Eenheid, dat was het woord dat ik de jongens vandaag meegaf,’ zegt trainer Patrick van Nimwegen. ‘En dat hebben ze ook laten zien. Ze hebben keihard geknokt en heel weinig weggegeven.’ De trainer van Nieuw-Roden vindt Sander Drent de man van de wedstrijd, ondanks zijn twee gele kaarten. ‘Ik heb de actie niet helemaal kunnen zien, maar ik heb mijn twijfels of hij Cijntje wel raakte. Dat hoeft natuurlijk ook niet, als de scheidsrechter vindt dat Sander de intentie had om hem te raken kan het ook geel zijn.

Nieuw-Roden – Veendam 1894 1-1; Scoreverloop: 20. Marcel Kuiper 1-0 (p.), 90+5. Marnix Kolder 1-1; Scheidsrechter: De Wal (Roden); Rode kaart: 82. Marcel Kuiper (Nieuw Roden, 2x geel), 90+2. Sander Drent (Nieuw Roden, 2x geel); Gele kaart: Martijn Drent (Nieuw Roden), Dio Berisha (Veendam 1894), Jeremy van Dijk (Veendam 1894); Toeschouwers: 80

Opstelling

Nieuw-Roden: Femko de Vries, Dennis Matulessy, Bobby Coster, Ivar den Hollander, Martijn Drent, Jasper Blaauw, Niels Kalfsbeek (22. Ronald Bouwes), Rens Komdeur, Sander Drent, Jurriaan Kampen, Marcel Kuiper