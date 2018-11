Gekozen burgemeester: een goed idee?

Op politiek gebied gebeurde er in Noordenveld eigenlijk niets afgelopen week. In het Westerkwartier des te meer. Een interessante debatavond in het Rodenburgtheater bijvoorbeeld. Het leverde een mooie avond op, met uiteenlopende onderwerpen. Eén van die onderwerpen was duurzaamheid en energietransitie. Logisch ook, want iedere gemeente in Nederland zal zich hier de komende jaren mee bezig moeten houden. Ook in het Westerkwartier is nog niet duidelijk hoe het duurzaamheidsvraagstuk moet worden aangepakt, maar wél werden er een aantal boude uitspraken gebezigd. Zo vinden de meeste lijsttrekkers dat verduurzaming best ten koste mag gaan aan het landschap. Een ander punt is het draagvlak. Hoe zorg je ervoor dat de inwoners van een gemeente mee willen betalen aan de verduurzaming? Het antwoord op die vraag is volgens Tanja Haseloop (VVD) simpel: ‘Zolang de inwoners niet teveel hoeven te betalen, is er genoeg draagvlak.’ Om er later op een typische VVD-manier achteraan te zeggen dat inwoners zich niet bang moeten laten maken door ‘linkse dromen’. Robert Meijer had deze opmerking ongetwijfeld kunnen waarderen.

Ook landelijk gezien gebeurde er afgelopen week genoeg. Zo is D66 in Den Haag druk bezig om de weg vrij te maken voor een gekozen burgemeester. Eindelijk goed nieuws bij D66, wat na de vervelende affaires rondom Alexander Pechtold, het afschaffen van het raadgevend referendum en het aanstellen van een robot in een maatpak, wel wat goed nieuws kon gebruiken. Overigens is lang niet iedereen positief over gekozen burgemeesters. Hans Goslinga schreef in Trouw namelijk dat een gekozen burgemeester de weg vrij maakt voor een ‘lokale Donald Trump’. De vraag is of het burgemeesterschap straks een populariteitswedstrijd wordt voor de lokale bevolking. Een burgermeester die zich omringt met eensgezinde wethouders, dat kan een gevaarlijke politieke situatie opleveren. Ik ben benieuwd of en hoe de landelijke politiek van plan is dit op te lossen. Rob Jetten zal er vast over nagedacht hebben. Toch?

Over gevaarlijke situaties gesproken: ik heb de Sinterklaasintocht maar aan me voorbij laten gaan. Zo gevaarlijk als in Eindhoven werd het in Noordenveld gelukkig niet, maar ik durfde het er niet op te wagen. In ieder geval kunnen we concluderen dat zowel het pro-Pietenkamp als het anti-Pietenkamp zich weer van hun slechtste kant heeft laten zien dit weekend. De Randstedelijke gekte reikt steeds verder en het is de vraag hoelang men in het noorden des lands nog wél op de ‘ouderwetse’ manier van de Sinterklaasintocht kan genieten. Ben benieuwd.

