Gele grasbalen voor het goede doel

FOXWOLDE – Loonbedrijf Van Den Berg uit Foxwolde baart opzien met een aantal opmerkelijke grasbalen. In plaats van de standaard bruine verpakking, wikkelt het loonbedrijf dit jaar grasbalen in gele folie. De keuze voor deze bijzondere kleur conserveringsmaterieel, is ontstaan vanuit een goed doel. Door een afspraak tussen fabrikant, importeur en gebruikers gaat er maar liefst negen euro per baal naar Stichting KinderKanker. Enkele jaren terug zette het loonbedrijf zich ook al in voor het goede doel. Toen werden er grasbalen omhuld met roze folie, ten behoeve van de strijd tegen borstkanker.