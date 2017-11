Gemeente en Stichting Molenduinbad Norg bekrachtigen samenwerking

NORG – Woensdag 6 december om 9.00 uur in het Molenduinbad in Norg tekenen wethouder Jos Huizinga en het bestuur van Stichting Molenduinbad Norg een nieuwe subsidieovereenkomst voor de komende 10 jaren. Met de gemeentelijke subsidie van € 444.800 per jaar beheert en exploiteert de stichting het overdekte zwembad in Norg tot en met 2026. De stichting betaalt de gemeente jaarlijks € 118.000 voor gebruik van de grond van het zwembad.

Enige tijd geleden waren beide partijen al een nieuwe subsidierelatie overeengekomen, maar door een renovatie van het zwembad heeft de officiële bekrachtiging even op zich laten wachten. Zwembadmanager Joost Veenema: “We zijn heel blij met de nieuwe overeenkomst, want die geeft ons duidelijkheid en rust de komende jaren. Daarnaast hebben we de afgelopen maanden een aantal noodzakelijke werkzaamheden laten uitvoeren om het bad toekomstbestendig te maken. Zo zijn bijvoorbeeld kleedkamers, tegels, luchtbehandeling, waterzuivering en de beweegbare bodem vernieuwd en we hebben nu een gezinskleedruimte die ook is ingericht voor mensen met een beperking. Vanwege de gemeentelijke duurzaamheidsdoelstellingen hebben we waar mogelijk gekozen voor duurzame en energiezuinige oplossingen. Samen met ons personeel hebben we heel wat werk verzet en daar zijn we heel trots op. We zien de toekomst zonnig tegemoet.”

Ook wethouder Huizinga is enthousiast: “Wij vinden het belangrijk dat het Molenduinbad nog lang beschikbaar blijft voor onze inwoners en verenigingen. Daarom hebben we gekozen voor een langere samenwerking met het stichtingsbestuur. De afgelopen jaren heeft het stichtingsbestuur het zwembad uitstekend bestuurd en met het prachtige gerenoveerde bad hebben we alle vertrouwen in de toekomst.”