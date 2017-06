Gemeente Leek iets vragen? Stuur een Appje!

LEEK – Inwoners van de gemeente Leek kunnen vanaf vandaag ook via WhatsApp vragen stellen aan de gemeente. WhatsApp is een berichtendienst voor de smartphone. Via een internetverbinding kan er gratis met elkaar gechat worden en kunnen foto’s, video’s en locaties met elkaar gedeeld worden. De gemeente breidt hiermee haar digitale dienstverlening verder uit. Het nummer dat de gemeente uitsluitend voor WhatsApp heeft ingesteld is: 06- 21716958. Het is niet mogelijk om naar dit nummer te bellen of een sms te sturen.De gemeente probeert op werkdagen zo snel mogelijk de WhatsAppberichten te beantwoorden. WhatsAppberichten behandelt de gemeente tijdens de uren waarop de gemeente telefonisch bereikbaar is: van maandag t/m donderdag van 8:00 tot 16.30 uur. Op donderdagavond van 17.30 tot 19.00 uur en op vrijdag van 8.00 tot 16.00 uur.