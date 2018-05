Gemeente Leek investeert in Stichting Anna van Ewsum

Doel van de stichting S.A.V.E. is opknappen en in stand houden van aangewezen historische grafmonumenten in de gemeente Leek. Het gaat in onze gemeente om bijna 600 historische grafmonumenten.

S.A.V.E. bestaat geheel uit vrijwilligers en is volledig afhankelijk van donateurs en sponsoren. De vrijwilligers van S.A.V.E. knappen, in verschillende dorpen in de gemeente, grafmonumenten op.

Wethouder Dekker: “Ook de gemeente Leek vindt nette en verzorgde begraafplaatsen belangrijk, daarom heeft het college besloten gedurende drie jaar bij te dragen aan deze stichting”.