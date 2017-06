Gemeente Leek neemt 3 Wajongers in dienst

LEEK – De gemeente Leek neemt per 1 oktober 2017 3 Wajongers (jonggehandicapten) in dienst. Deze personen zijn al vanaf oktober 2014 via Novatec gedetacheerd in de groenvoorziening bij de gemeente Leek en komen nu in vaste dienst.

Dit besluit sluit aan bij de verantwoordelijkheid die de gemeente heeft voor het ondersteunen van mensen met een ziekte of handicap, die wel mogelijkheden hebben om te werken. Daarnaast heeft de gemeente het voornemen uitgesproken om ook in de toekomst Wajongers of andere doelgroepers in dienst te nemen na een positief verlopen proefperiode.

Binnen de sector overheid moeten structureel voor mensen met een beperking 25.000 extra banen gecreëerd worden vergeleken met de situatie 1 januari 2013. Het uiteindelijke doel is dat mensen doorstromen naar een reguliere baan en in staat zijn zonder voorzieningen in hun onderhoud te voorzien.