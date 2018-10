Gemeente Leek stemt niet in met besluit gaswinning Groningenveld

LEEK – De gemeente Leek staat achter de snelle afbouw van de gaswinning uit het Groningenveld en de daarmee gepaard gaande afname van de risico’s voor de inwoners van de regio Groningen. We staan echter ook voor de belangen van de inwoners van het Westerkwartier, aldus wethouder Karin Dekker van de gemeente Leek. Voor hen moet de overlast (schade) als gevolg van de risico’s van gaswinning uit het Groningenveld, bodemdaling en aardbevingen, zo veel mogelijk worden vermeden.

De minister wil de gasproductie zo verdelen, dat er meer gas wordt gewonnen uit dichter bij het Westerkwartier gelegen productieclusters in het Groningenveld. Dit betekent dat de bijbehorende eventuele risico’s en nadelige gevolgen van bodemdalingen en aardbevingen, voor het Westerkwartier toenemen.

De gemeente Leek vindt dat de minister nog onvoldoende inzicht heeft gegeven in de effecten van dit besluit. De minister gaat ook niet in op de relatie tussen de afbouw van de gaswinning Groningenveld en het werkvolume van de gasopslag Norg. Een vergroting van het werkvolume en de daarmee gepaard gaande grotere veranderingen in de druk van de gasopslag, leiden tot een grotere kans op trillingen en schade in de omgeving. Een dergelijke afwenteling van risico’s vindt de gemeente Leek niet acceptabel.

De gemeente Leek heeft bovendien bij de minister aangegeven dat het werkvolume voor de gasopslag Norg maximaal 5 miljard Nm3 mag zijn. Dit omdat de minister schade in de omgeving van Norg, door een verdere verhoging van het werkvolume Norg, niet uitsluit.

Bovenstaande leidt er toe dat de gemeente Leek de minister van Economische Zaken en Klimaat heeft laten weten niet in te kunnen stemmen met het Besluit Groningenveld voor het gasjaar 2018-2019.