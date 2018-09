Gemeente Noordenveld blij met nieuwe trekker: ‘mooi spul’

RODEN – Afgelopen week nam de gemeente Noordenveld een nieuwe tractor en een maaier in ontvangst. Op de gemeentewerf in Roden, was het wethouder Kirsten Ipema die het nieuw geleverde materieel mocht aanschouwen.

De trekker en maaier zijn beiden geleverd door Hoven landbouw mechanisatie. Het familiebedrijf uit Langelo werkt al geruime tijd samen met de gemeente Noordenveld. Namens het bedrijf vertelde Corwin Hoven over de nieuw geleverde trekker. ‘Het betreft een Deutz-Fahr 6.130 TTV. Met een volautomatische transmissie en een motorvermogen van 130 pk. Het is een luxe trekker, met veel comfort. Bijna alle denkbare opties zijn zitten op deze machine. Daarmee is het een hele moderne trekker’.

Gemeentemedewerker Jaap Pol is blij met de machine. ‘Omdat er een klepelmaaier op zit, is dat tijdens het maaien veel handiger.’ Daarbij geeft hij aan dat het ook tijd werd voor een nieuwe trekker. ‘De vorige was al elf jaar oud. Dan is het toch al verouderd.’

Martin van Biessum legt uit waarvoor de gemeente de trekker voornamelijk gebruikt. ‘Deze trekker zal voornamelijk ingezet worden tijdens de winter’, zegt hij. ‘Voor gladheidsbestrijding, maaien en zand- en puinweg onderhoud. In de zomer wordt hij eveneens voor maaiwerk aan de bermen gebruikt.’

Wethouder Kirsten Ipema is eveneens verheugd over de komst van de nieuwe machine. ‘Het is mooi spul’, zegt zij. Een testritje zit er echter niet in. ‘De laatste keer dat ik trekker reed, was al een tijdje geleden. Het lijkt me niet verstandig om nu een rondje te rijden’, lacht ze.