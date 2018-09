Gemeente Noordenveld waarschuwt voor lachgasproblematiek

‘De onschuld van lachgas moet eraf’

RODEN – De Rodermarkt is in aantocht. Dat belooft een hoop feestplezier voor jong en oud, zoals dat de afgelopen 65 edities al het geval was. Maar waar gefeest wordt, heeft men ook een gezamenlijke verantwoordelijkheid, meent burgemeester Klaas Smid. Dan gaat het niet alleen over het bewaren van een goede sfeer, maar ook om het omzien naar elkaar. Dat geldt ook voor lachgas. Onlangs bleek dat deze ‘partydrug’ schadelijker is voor de mens, dan van tevoren werd gedacht. Burgemeester Smid roept nu op om geen lachgas te gebruiken tijdens de Rodermarkt. Daarbij hebben niet alleen de feestvierders, maar ook de plaatselijke horecaondernemingen een verantwoordelijkheid.

Langzaam maar zeker wordt er meer bekend over lachgas. Het is een partydrug die onder jongeren snel aan populariteit wint. Wie tegenwoordig een discotheek inloopt, kan zomaar eens stuiten op een variëteit aan gekleurde ballonnen. Hiermee worden de lachgaspatronen – in principe gewoon slagroompatronen die bij menig groothandel te koop zijn – geïnhaleerd. De gebruiker komt hierdoor in een tijdelijke roes, van vaak niet langer dan een minuut. Al jaren wordt lachgas recreatief gebruikt door jongeren en lang werd gedacht dat dit allemaal niet zoveel kwaad kon. Echter, uit recentelijke onderzoeken blijkt steeds vaker dat er wel degelijk gezondheidsrisico’s aan verbonden zijn. De gemeente Noordenveld vindt nu dat zij een waarschuwende taak heeft. En de Rodermarkt is een goed moment om de discussie eens aan te zwengelen, meent burgemeester Klaas Smid.

‘Wethouder Wekema heeft de discussie al eens aangehaald in een column’, weet Smid zich te herinneren. ‘Hij had zich destijds verbaasd over het gebruik van lachgas tijdens de Rodermarkt. Jongeren lagen op de grond na het inhaleren van een ballonnetje, waardoor Wekema het tijd vond om hier eens over van gedachten te wisselen.’

De gemeente Noordenveld wil met het aanzwengelen van de discussie het voorbeeld van de gemeente Oldambt kopiëren. ‘Zij hebben op een soortgelijke manier het gebruik van lachgas bespreekbaar gemaakt. Het wijzen op de risico’s en het aanspreken van de ouders, heeft daar goed geholpen’, zegt Smid. ‘Wettelijk kunnen we als gemeente niets doen’, vervolgt hij. ‘Het Trimbos-instituut wijst al een tijdje op de schadelijke effecten van lachgas, maar zolang het bij wet niet verboden is, kunnen wij ook als gemeente geen verbod afgeven.’

Uit het specifieke onderzoek van het Trimbos-instituut, bleek dat lachgas en alcohol een zeer gevaarlijke combinatie kan zijn. Gebruikers van beide stoffen zouden geen adequate ademprikkel krijgen, waardoor diegene onvoldoende zuurstof binnenkrijgt. Ook is er kans op bevriezing van lippen en longen bij het rechtstreeks inademen vanuit de gastank. Duizeligheid, flauwvallen en gehoorschade zijn eveneens een aantal voorbeelden van de risico’s van lachgas.

De schadelijke effecten van lachgas komen steeds meer naar voren, maar er zal vooral iets moeten veranderen in de manier waarop men tegen de partydrug aankijkt. ‘De publieke opinie moet veranderen. We moeten uit de sfeer dat het “moet kunnen”. De onschuld moet eraf’, vindt burgemeester Smid. Myrthe Poort, adviseur Openbare Orde en Veiligheid bij de gemeente Noordenveld, denkt dat het niet heel lang meer kan duren voordat er wél landelijke maatregelen worden getroffen tegen lachgas. ‘Vergelijk het maar met roken. Vroeger zagen de mensen dit ook als een “onschuldige hobby”. Er wordt ook gezegd dat het niet schadelijk is. Maar juist op jongeren kan het effecten hebben, omdat hun hersenen nog volop in ontwikkeling zijn.’ Uiteraard zocht Poort uit of het mogelijk was om als gemeente lachgas tijdens de Rodermarkt in de ban te doen. ‘Dat kan juridisch niet. Maar je ziet wel dat het meer gaat leven.’

Ondertussen merkt Smid dat andere gemeenten de lachgasproblematiek ook wel eens aan de orde stellen. ‘In VNG-verband hoor je er wel eens wat over, maar zolang er landelijk nog niets tegen gebeurd, sta je als gemeente machteloos.’

Wat de gemeente nogal stoorde, was dat lachgasballonnen op verschillende plekken in Roden te koop waren tijdens de vorige editie van de Rodermarkt. Vandaar dat er een brief naar onder meer de horeca is verstuurd, waarin de gemeente een appèl doet op de verantwoordelijkheid van de horeca tijdens Rodermarkt. Burgemeester Smid hoopt dan ook dat horecaondernemingen in Roden geen lachgasballonnen aanbieden tijdens de Rodermarkt.

Tot slot zal de gemeente Noordenveld materiaal aanreiken aan jongeren en hun ouders, waarbij gewezen wordt op de effecten van lachgas. Zo worden alle betrokken partijen – van de horeca tot aan de feestvierders – gewezen op hun gezamenlijke verantwoordelijkheid om van Rodermarkt niet alleen een gezellig, maar ook een veilig feest te maken. Zoals dat de afgelopen 65 jaar ook telkens is gelukt.