Gemeente steunt Mentor4You met financiële bijdrage

NOORDENVELD- Goed nieuws voor jongeren die wel wat hulp kunnen gebruiken bij het bereiken van hun persoonlijke doelen. De gemeente heeft toegezegd om een financiële bijdrage te leveren aan het project Mentor4you. Dat maakte burgemeester afgelopen week bekend in een brief aan de raad. Noordenveld vindt het project waarbij vrijwillige mentoren jongeren tussen de 12 en 23 jaar 1 op 1 begeleiden een goede en laagdrempelige aanvulling op haar eigen aanbod. De coaches kunnen jongeren bijstaan op het gebied van persoonlijke ontwikkeling of ze kunnen helpen om levensdoelen te bereiken. De gemeente conformeert zich voor een periode van twee jaar aan het Mentor4You project. Hier vind je meer informatie over Mentor4You in Noordenveld