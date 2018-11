Gemeente Westerkwartier kiest voor deze krant

Gemeentepagina’s Westerkwartier aanbesteed

WESTERKWARTIER – Goed nieuws voor de lokale journalistiek. Ook na de herindeling blijft deze krant het nieuws uit de vier Westerkwartiergemeenten volop en volledig verslaan. Betrokken en dichtbij, zoals de inwoners van de gemeenten inmiddels gewend zijn van de Krant en de Streekkrant. Afgelopen week werd een spannende periode afgesloten met het bevrijdende bericht dat Media Totaal Noord BV de aanbesteding van de gemeentepagina’s heeft gewonnen. Concreet houdt dat in dat u voor het gemeentenieuws uit uw gemeente Westerkwartier straks terecht kunt bij deze krant.

Net als bij de aanbesteding van bijvoorbeeld het welzijnswerk mochten diverse partijen zich inschrijven voor deze aanbesteding. Een tweetal uitgeverijen gaf hieraan gehoor en besloot om een offerte vergezeld van een plan neer te leggen bij de commissie die een besluit moest nemen. Logischerwijs werden aan de twee uitgeverijen een aantal kwaliteitsvoorwaarden gesteld. Zaken die de Westerkwartiergemeenten belangrijk vinden. Er werd onder meer gevraagd inzicht te geven in de servicegerichtheid en naar de mate van duurzaam ondernemen binnen de uitgeverijen. Met de servicegerichtheid zit het helemaal goed bij de Krant en de Streekkrant, constateerde de commissie die tevens de kwaliteit van de kranten roemde. Beide titels hebben het predicaat ‘nieuwsblad’ meegekregen van de Nederlandsche Nieuwspers (NNP). Een aanduiding die men journalistiek moet verdienen. Bij het NNP was men daar reeds van op de hoogte en ook de commissie -die beide kranten moest beoordelen- kwam tot een zelfde conclusie. “De journalistieke betrokkenheid is uitstekend”, luidde het oordeel. En daar zijn wij als krant uiteraard ontzettend trots op. Doorslaggevend waren onder meer de samenwerkingen met lokale evenementen als de Abel Tasman Struuntocht, de LEGiO-run en Serious Request Zuidhorn. Evenementen waar de kranten zich graag en nauw mee hebben verbonden. Met liefde en aandacht wordt er ruimte gegeven om initiatieven van de inwoners een groot en mooi podium te geven. Dat deze betrokkenheid is beloond met het vertrouwen van de toekomstige gemeente Westerkwartier is een schitterend gegeven. Het ‘obstakel’ dat Media Totaal Noord BV twee kranten uitgeeft in het Westerkwartier bleek overkomelijk. “Beide titels voldoen aan de voorwaarde om de inwoners zo uniform mogelijk te informeren. De kranten hebben eenzelfde opbouw, opmaak en de gemeentepagina komt op dezelfde prominente plek te staan”, werd dit onderwerp gemotiveerd.

Aan de opzet van de Krant en de Streekkrant veranderd er na de herindeling weinig. De kranten blijven in zowel het Noordelijk als het Zuidelijk Westerkwartier iedere dinsdag op de deurmat ploffen. De inzet daarbij blijft om dichtbij de inwoners te staan. Een formule die ertoe geleid heeft dat de Krant en de Streekkrant een lezersdichtheid van ruim 78 procent hebben bewerkstelligd, volgens Nationaal Onderzoek Multimedia (NOM). De lezersdichtheid wordt jaarlijks gemeten door het NOM, die daarbij verschillende titels uit één gebied naast elkaar legt en met elkaar vergelijkt. Uitgelegd: gemiddeld lezen 4 op de 5 inwoners van het Westerkwartier elke week de Krant dan wel de Streekkrant. En dat is uitzonderlijk hoog, concludeert ook het NOM. Natuurlijk kan het altijd beter. Het moet ook altijd beter. Zo is er recent gesleuteld aan de Krant en komt deze titel tegenwoordig in twee edities. Eentje voor de gemeente Noordenveld met daarin logischerwijs het nieuws uit Noordenveld en de voormalige gemeenten Leek en Marum én de gloednieuwe Westerkwartier-editie waarin veel meer ruimte is ingeruimd voor het nieuws uit de vier Westerkwartiergemeenten. Tevens wordt er nog altijd gestreefd naar een volledige bezorging, zodat op alle adressen in het verspreidingsgebied elke dinsdag een de Krant of de Streekkrant op de deurmat ploft.

Helaas is het nog altijd een feit dat krantenbezorgers in sommige regio’s lastig te vinden zijn (wil je een zakcentje bijverdienen? Meld je vooral aan). Alhoewel de bezorging in de kundige handen is van Santibri-Axender uit Veendam, ziet de uitgever erop toe dat de kranten ook daadwerkelijk bezorgd worden. Wekelijks steekt een heel team veel tijd, aandacht en bovenal liefde in het maken van de kranten. “Natuurlijk zien wij onze met grote zorg samengestelde titels na een mooie maar intensieve week ook goed bezorgd worden”, aldus uitgever Wildo Wijnands. “Mocht iemand onverhoopt verstoken blijven van onze titels dan kan dit gemeld worden via bezorgklachten@media-totaal.nl.”

De toekomst van de lokale journalistiek is mooi. Met het grote vertrouwen en de prachtige complimenten van de gemeente Westerkwartier op zak kijken wij vol vertrouwen richting de toekomst. Een toekomst waarin de inwoners van het Westerkwartier op ons kunnen blijven rekenen als het gaat om het brengen van het laatste en het beste nieuws uit de toekomstige gemeente. Wij blijven met een scherp en kritisch oog de lokale politiek volgen en zullen aanwezig zijn bij raadsvergaderingen om de lezer zo optimaal mogelijk te kunnen informeren over de laatste stand van zaken in politiek Westerkwartier. Ook voor sport en cultuur klopt het redactionele hart van Media Totaal Noord BV, zoals we eveneens het kleinere nieuws niet schuwen. Natuurlijk loopt men onze journalisten en fotografen ook tegen het lijf op plaatselijke rommelmarkten, braderieën en feestweken. Dichtbij en betrokken, zoals de inwoners van het Westerkwartier van een goed lokaal nieuwsblad mogen verwachten.