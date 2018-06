Gemeente wil naar de inwoner toe, inwoner niet naar de gemeente

Nauwelijks belangstelling voor inloopavond raads- en coalitieakkoord

NOORDENVELD – Toegegeven: het was een mooi plan. De gemeenteraad en het college van Noordenveld wilden een inloopavond organiseren voor inwoners, over het nieuwe raads- en coalitieakkoord. De gemeenteraad en het college van Noordenveld zijn zelden zo eensgezind een nieuwe bestuursperiode aangegaan en proberen de volledige steun van de bevolking te krijgen. Op de twee akkoorden kan nog tot en met woensdag 6 juni worden gereageerd en om inwoners waar nodig meer informatie te verschaffen, werden in Norg, Roden en Peize inloopavonden georganiseerd. De opkomst was echter bedroevend. De meeste mensen kwamen in het Dorpshuis van Peize. Dat waren er exact vijf.

We beginnen in Norg. Daar wachtten Menne Kamminga, Tineke Nieboer, Pierre Baas, Wietze de Wind, Rikus Koopman en Harm Holman op… Ja, op wat eigenlijk? Het is angstvallig leeg in de Brinkhof, waar de gemeenteraadsleden (en één ex-raadslid) maar besluiten om de kranten op tafel door te nemen. ‘Misschien dat de twee akkoorden verwarring zaaien’, oppert Menne Kamminga. Pierre Baas gooit het op de weersomstandigheden. ‘Het is gewoon te warm.’

Toch bleken de raadsleden niet helemaal voor de kat zijn staart naar de Brinkhof te zijn gekomen. Twee inwoners – beiden werkzaam voor de gemeente Noordenveld in ‘het groen’ Coalitieakkooord- hadden toch de moeite genomen om even langs te komen. Eén van hen vroeg zich af hoe de gemeente de toekomst van het beheer van de openbare ruimte voor zich zag. ‘De gemeente wil het beheer naar een hoger niveau brengen, maar we komen nu al mensen tekort. Hoe wil de gemeente dat aanpakken?’. Het antwoord bleven de raadsleden hem schuldig, maar ze beloofden hier mee aan de slag te gaan.

Dan op naar Roden, waar eveneens de opkomst tegenviel. Hier zaten vier raadsleden (of plaatsvervangend raadsleden) klaar voor in totaal één persoon. En die persoon had niet eens iets specifieks over het raads- of coalitieakkoord. Harm Holman vroeg zich af of we konden concluderen dat dergelijke inloopavonden in deze vorm geen zin hebben. Dat lijkt een juiste conclusie te zijn. ‘Misschien dat mensen denken dat er niets met hun opmerkingen gebeurt’, mijmerde Holman hardop. Hoe dan ook: de opkomst viel ontzettend tegen. Het was dan ook geen pretje om in de Brinkhof te Norg of het gemeentehuis te Roden te bivakkeren. Opmerkelijk is dat de hoogste opkomst werd genoteerd in Peize. Maar met vijf inwoners mag ook dat geen recordopkomst worden genoemd.

De ambities van de gemeente Noordenveld om de inwoners meer en meer te betrekken bij hun plannen, is een mooi streven. Maar zolang de inwoner hiervoor hun huis moeten verlaten, lijkt dit een utopie..

Op de foto wachten Marjolein Bos, Armein Sikkenga, Free Hoving en Harm Holman onder het genot van een waterijsje op belangstellenden.