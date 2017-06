Noordenveld wil voorrang voor fietsers

Het eerste project waarbij de voorrang ten gunste van de fiets is gewijzigd, is inmiddels gerealiseerd. Dit is de rotonde Kastelenlaan – Roderweg in Roden. De komende periode zal op meerdere locaties de voorrang worden omgedraaid, waaronder op alle andere rotondes binnen de gemeente. De eerstvolgende rotonde die nog voor de bouwvak wordt aangepakt is de rotonde Maatlanden – Hofstedenlaan.