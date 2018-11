Gemeente zoekt vrijwilligers met passie voor vrijwilligersprijzen

NOORDENVELD – Vrijwilligerswerk is leuk en zinvol, veel mensen doen het met enorme inzet en plezier. Daarvoor verdienen zij erkenning en waardering. Met de Meer dan handen vrijwilligersprijzen worden lokale en landelijke organisaties én bijzondere vrijwilligers in het zonnetje gezet. Er zijn mooie (geld)prijzen te winnen, de hoofdprijs is maar liefst 5.000 euro. De gemeente Noordenveld doet natuurlijk mee met deze landelijke verkiezing en probeert lokale organisaties ook mee te doen met het initiatief.

De gemeente kan drie lokale vrijwilligersorganisaties (of initiatieven en projecten) voordragen. Uit alle aanmeldingen die binnenkomen, kiest de jury van de gemeente de drie organisaties die Noordenveld gaat voordragen voor de landelijke prijs. De jury bestaat uit wethouder Kirsten Ipema, Elisa Ligt (directeur WiN) en Tanja Haseloop (manager van de Noordenveldse Uitdaging). Een landelijke jury bepaalt uiteindelijk welk initiatief de prijs wint. Meedoen kan door het formulier in te vullen.

Passieprijs voor een vrijwilliger

Ook kunnen gemeenten een vrijwilliger aanmelden die van onschatbare waarde is voor een organisatie. Wie een initiatief aanmeldt dan kan via hetzelfde formulier aangeven of de vrijwilliger ook aangemeld moet worden voor de passieprijs. De passieprijs is dus gekoppeld aan het initiatief of project. Kent je een vrijwilliger die deze prijs verdient? Vul dan het formulier in. De jury kiest uit alle aanmeldingen 1 vrijwilliger uit. Deze vrijwilliger gaat op voor de landelijke passieprijs.

Sluitingsdatum aanmelden

Aanmelden kan tot uiterlijk 1 december 2018. Daarna maakt de jury van de gemeente Noordenveld een keuze en meldt de lokale initiatieven en de vrijwilliger voor de passieprijs aan op de landelijke website. Daarna kan er gestemd worden op alle initiatieven. Dit kan van 15 december tot en met 8 februari via de website www.vrijwilligersprijzen.nl.

Meer informatie

Meer info over de prijzen en de criteria: https://www.vrijwilligersprijzen.nl/faq