NOORDENVELD – Gemeentebelangen is ook de grootste in Veenhuizen en het stembureau van de Garve in Norg. PvdA heeft bij het eerste stembureau in Norg maar liefst 159 stemmen behaald, waarmee de partij de op één na grootste is bij dit stembureau.

Lijst Groen Noordenveld doet het bij de eerste telling in Norg niet heel goed. Zij eindigden bij de stemming in Norg op de één na laatste plek.