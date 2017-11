Gemeentelijke belastingen digitaal ontvangen? Dat kan!

NOORDENVELD – Nederland digitaliseert in hoog tempo. Ook de gemeente Noordenveld biedt haar diensten steeds vaker digitaal aan. Sinds 2017 kunnen inwoners de aanslag voor de gemeentelijke belastingen via MijnOverheid ontvangen. Nog niet alle inwoners maken echter gebruik van deze gelegenheid.

Wilt je voortaan de aanslag gemeentelijke belastingen voor 2018 digitaal ontvangen? Dan kun je je registreren voor de Berichtenbox op mijnoverheid.nl. Hiervoor heb je je DigiD nodig. Na de registratie kunt je direct gebruikmaken van de Berichtenbox. Als je je nog vóór 1 januari 2018 aanmeldt, ontvang je in januari de aanslag voor 2018 in uw Berichtenbox. Je ontvangt een e- mail zodra de aanslag in de Berichtenbox staat. Hiervoor moet je wel je e-mailadres registreren bij MijnOverheid.nl.

Hoe werkt het?

Als je in je persoonlijke ‘Mijn Overheid pagina’ bent, klik je op ‘instellingen’. Vervolgens klik je onder organisaties Berichtenbox op ‘gemeenten’. Je kunt nu bij de gemeente Noordenveld een vinkje plaatsen.

Voordelen digitale aanslag

Behalve van de gemeente kun je via Mijnoverheid.nl post van organisaties zoals de Belastingdienst, Kadaster, RDW, SVB en het UWV ontvangen. Uiteindelijk sparen we het milieu, als we allemaal minder papier gaan gebruiken. Wie de aanslagen toch liever per post ontvangt, hoeft zich niet te registreren.