Gemeenten en maatschappelijke organisaties tekenen Armoedepact Westerkwartier

WESTERKWARTIER – De 4 gemeenten in het Westerkwartier ondertekenen op 8 februari met meer dan 30 maatschappelijke organisaties het Armoedepact Westerkwartier. In het pact staan afspraken waarmee de samenwerkende organisaties de armoedeproblematiek in de toekomst willen bestrijden. In het Armoedepact staan 4 pijlers centraal: netwerk, preventie, meedoen en gezondheid.