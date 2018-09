Gemeenteraad Leek legt 2,5 miljoen euro vast voor Zevenhuizen

‘Bridger Morssink heeft vast nog wat kaarten achter de hand’

ZEVENHUIZEN – Goed, de inwoners van Zevenhuizen hadden op meer gehoopt. Maar dat de gemeenteraad unaniem heeft besloten om de beloofde 2,5 miljoen euro voor het MFC vast te leggen, is in ieder geval een stap in de goede richting. Wat rest is een financieel gat, wat creatief zal moeten worden ingevuld. De oproep aan het dorp is nu: kijk eens waar nog wat te verdienen valt.



Het was Jan Willem Pieter Slotema (CDA) die een week voor de raadsvergadering – tijdens het verkiezingsdebat in Zevenhuizen – vroeg om in ieder geval de beloofde 2,5 miljoen euro voor Zevenhuizen vast te stellen. Deze oproep werd gehoord en er werd een motie voorbereid door de VVD, om de 2,5 miljoen in ieder geval ‘veilig te stellen.’ Alle partijen stemden in met deze motie, zodat Zevenhuizen zich kan verheugen op die 2,5 miljoen van de gemeente Leek.

Dat was in ieder geval goed nieuws voor de publieke tribune, die voor deze speciale raadsvergadering gevuld was met inwoners van Zevenhuizen. De PvdA meldde dat het niet de bedoeling was dat de gemeente Leek de laatste miljoenen er nog doorheen zou jagen voor de herindeling, maar dat de bijdrage voor het MFC logisch was.

Wethouder Hans Morssink nam de aanwezigen nog maar eens mee in de procesgang van het MFC. Samen met burgemeester Hoekstra was hij nauw betrokken bij dit proces. De wethouder gaf aan al geruime tijd aan het lobbyen te zijn, zodat de aanstaande gemeente Westerkwartier een positief besluit kunnen nemen over het bedrag voor Zevenhuizen. In de periode oktober/november zou haar meer over bekend moeten worden.

Inspreker Harmannus Harkema, benadrukte dat een MFC voor Zevenhuizen absoluut haalbaar moet zijn. ‘Als het Oostwold met 680 inwoners lukt, dan moet het Zevenhuizen met 3000 inwoners zeker lukken’, stelde hij. Daarnaast heeft hij goede hoop dat wethouder Hans Morssink nog wat voor Zevenhuizen kan betekenen. ‘Ik weet dat Morssink goed kan bridgen, dus ik denk dat hij nog wel wat kaarten achter de hand heeft’, besloot Harkema.

Diezelfde Morssink gaf in de tweede termijn aan bereid te zijn om een voorbereidingsbesluit te nemen. Daarnaast is hij optimistisch gestemd en zal hij de begroting nog kritisch onder de loep nemen, om te kijken of er nog wat te halen valt.

Wat momenteel rest is een gat van minder dan een miljoen euro. De gemeente Leek doet nogmaals een oproep op de zelfredzaamheid van Zevenhuizen, maar de vraag is in hoeverre zij nóg meer kunnen bijdragen aan het MFC. ‘Wij brengen nu al 25 procent in van het totale bedrag’, licht Richard Kobes (Stichting MFC7huizen) toe. ‘Het MFC zal in eigen beheer worden gebouwd. Maar je kunt niet verwachten dat wij 1,5 jaar lang enkel met vrijwilligers het MFC gaan bouwen. Door met lokale ondernemers te bouwen, kunnen wij de kosten in ieder geval zo laag mogelijk houden.’ Desondanks moet Zevenhuizen wel weten waar het aan toe is, alvorens de schop in de grond gaat. ‘Als het aan het eind van de rit toch niet haalbaar blijkt, heb je een probleem.’

Niet alleen wil Zevenhuizen zoveel mogelijk in eigen beheer doen, ze kijken ook naar andere mogelijkheden om geld te werven voor de plannen. Het onderbrengen van de infrastructuur in een ander potje bijvoorbeeld. Daarnaast zal de gemeente Leek een poging doen om tóch ergens geld vandaan te krijgen. ‘Het gemeentehuis zal op de kop worden gezet, om te kijken of er nog ergens geld vandaan kan worden gehaald. Het verschil is nu geen miljoen euro meer, dat kan je vast wel ergens weghalen’, meent Kobes.

Kobes is positief gestemd over de raadsvergadering van afgelopen week en ziet de toekomst met vertrouwen tegemoet. ‘De gemeente Leek heeft laten zien écht te willen. De neuzen staan de goede kant op en ik vermoed dat we nog voor de herindeling een goed voorstel op tafel hebben liggen.’ Tijdens de raadsvergadering van 21 november moet een conceptvoorstel op tafel liggen. ‘Dat is de één na laatste vergadering van de gemeente Leek. Als we wat willen, zullen we dan met een goed voorstel op de proppen moeten komen’, zegt Kobes.