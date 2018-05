Gemengd Koor Woudklank brengt Muziekkoepel Albertsbaan tot leven

RODEN – Genieten afgelopen week op de Albertsbaan. Daar trad Gemengd Koor Woudklank in de Muziekkoepel op, in het kader van hun jaarlijkse open koorrepetitie. Deze vindt meestal plaats in de Roomskatholieke kerk aan de Nieuweweg, maar nu er zo’n prachtige muziekkoepel in het centrum van Roden staat, mag die niet onbenut blijven. De aanwezigen genoten in ieder geval opzichtig van de (Woud)klanken die ten gehore werden gebracht, door het koor wat al sinds 1926 een vast instituut in Roden is. Het plezier spatte ook afgelopen week weer van de gezichten van het koor – bestaande uit zo’n vijftig mannen en vrouwen – af. Na tijd was er de gelegenheid om na te praten onder het genot van een kop koffie of thee.