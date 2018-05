Genieten in Altena!

ALTENA – Zondag stond het mooie Altena in het teken van de Lentefair en Oldtimerdag die er georganiseerd werden. Onder fantastische weersomstandigheden, was het natuurlijk genieten voor jong en oud. Dat kon op veel verschillende manieren. Lekker kuieren over de fair, gezellig een biertje drinken, genieten van de prachtige Amerikaanse oldtimers of natuurlijk zoals deze twee dames: gierend van het lachen in de zweefmolen. De vijfde editie van de Lentefair in Altena leverde een heerlijke dag op. Op naar de volgende!