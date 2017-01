Genieten van ‘Heel Kinderwereld Bakt’

RODEN – Tijdens de kerstvakantie konden kinderen bij Museum Kinderwereld in Roden weer, het is inmiddels traditie geworden, hun eigen panenkoekjes bakken op oude fornuisjes uit de collectie van het museum. Er waren extra fornuisjes uit het depot gehaald, zodat nóg meer kinderen hun allerlekkerste maaltje konden bereiden. In het minirestaurant konden kinderen de zelfgebakken panenkoekjes versieren met suiker, jam en stroop om ze vervolgens heerlijk op te eten. Voor wie ook graag wil bakken: dat kan morgen (woensdag 4 januari) tussen 13.00 uur en 16.00 uur nog een keer. Een aanrader!