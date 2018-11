Genieten van lekkerste hapjes en proeverijen in huiselijke sfeer, dát doe je bij Vandaag!

Mijn Zaak

Vandaag Eten & Drinken

Vanaf dag één een succes: Vandaag Eten & Drinken in Leek. De fraaie zaak van Mariska Aling en Harrie van Setten is een geliefd adresje bij heel veel mensen die gek zijn op lekkere hapjes, een goddelijke lunch of gezellig borrelen met vrienden. Want knus en gezellig, dat is het zeker bij Vandaag. Het voelt namelijk alsof je in de huiskamer zit. Zo smaakt die Tuut op stok, Kukel-ei burger en de proeverij van luxe hapjes wel heel erg lekker. En sinds kort kun je ook ’s avonds terecht voor iets lekkers: op donderdag, vrijdag en zaterdag is de keuken namelijk tot half acht op en kun je genieten van een fijn sateetje, mals gekruide kippendijtjes of een in een oven gegaarde zalm. Klinkt heerlijk toch?

Wat onmiddellijk opvalt wanneer je de zaak aan De Dam binnenwandelt is de sfeer. De knusse hoekjes, fraaie tafels, comfortabele stoeltjes met zachte schapenkleden nodigen uit om lekker neer te ploffen en voorlopig niet meer uit te komen. De industriële lampen en de vintage kasten maken het plaatje compleet. De zaak is ingericht met de meubelen van de Handelsfabriek in Tolbert. En het leuke is, dat heel veel van die gezellige spullen gewoon te koop zijn.

Nu even waar het om draait bij Vandaag: eten en drinken. Je kunt bij Vandaag terecht voor een heerlijke, uitgebreide (warme of koude) lunch, gezonde, smaakvolle salades (het geheim zit ‘em in de dressing, volgens Mariska), huisgemaakte friet of een lekker royale tosti. Een gewone ham-kaas-ananas variant kan, maar wat dacht je van de tosti XL zalm, brie, pesto en rucola? Of die met pesto, chorizo, mozzarella en tomaat? Een ding is zeker: voor liefhebbers van versbereide en gezonde hapjes valt er van alles te kiezen bij Vandaag Eten en Drinken!

Ook fijn: de prettige bediening. Want de medewerkers van Vandaag weten hoe ze klanten in de watten moeten leggen. “Een heel belangrijk punt bij ons”, vertelt Mariska. “We leggen uit wat er op de borden ligt en nemen de tijd voor een praatje. We willen onze gasten een aangenaam verblijf bezorgen.” Hoewel iedereen even belangrijk is, zijn de taken goed verdeeld bij Vandaag Eten & Drinken. “Ik noemde mezelf vanaf de eerste dag ‘chef broodje’, dat is altijd zo gebleven. Harrie is ‘chef bediening’. En verder hebben we een fijn team dat ons goed aanvult. Inmiddels zijn we met z’n tienen. Onlangs hebben we een nieuwe professionele horecakeuken aangeschaft. Dat moest wel. We groeien als kool.”

Besloten feesten en partijen

Iets te vieren? Ook dan zit je goed bij Vandaag Eten & Drinken. Verjaardag, trouwdag, jubileum óf een andere reden waarom er geborreld moet worden? Er is van alles mogelijk bij Vandaag. Van een gezellige borrel met huisgemaakte hapjes tot een koud of warm buffet. Laat weten wat je wensen zijn en Mariska en Harrie doen je graag een passend voorstel!

Avondkaart

Geen zin om te koken en vind je het leuk om in een gezellige omgeving lekker te eten? Reserveer dan een tafeltje bij Vandaag! Op donderdag, vrijdag en zaterdag is de keuken namelijk open tot half acht. Kun je voor maar 12,50 euro heerlijk genieten van een van de verrukkelijke plates op de avondkaart. Tot half acht kun je bestellen, tot negen uur heb je tijd om lekker te eten en te drinken. Zeg nou zelf, klinkt aantrekkelijk toch?

Ook lekker eten in huiselijke sfeer? Naar Vandaag dan! De Dam 2a, Leek. Telefoon: 06-57077826. Website: www.vandaagleek.nl. Bestellen kan ook: bestel@vandaagleek.nl