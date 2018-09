Genomineerden Ondernemersprijs

Op voordracht van de Commissie van Aanbeveling, heeft het college van burgemeester en wethouders vier bijzondere bedrijven uit de gemeente Noordenveld genomineerd. Vanuit de aspecten werkgelegenheid, innovatie en maatschappelijke betrokkenheid hebben de ondernemers mooie prestaties laten zien.

Op=Op Voordeelshop

Op=Op Voordeelshop is een landelijke winkelketen met A-merkdiscounter op het gebied van Personal Care, Home Care, Drogisterij- en branchevreemde artikelen. Sinds 2004 is de hoofdvestiging van de winkelketen gevestigd in Peize. Het bedrijf biedt werk aan ruim 1.000 medewerkers verspreid over de 152 vestigingen. Het bedrijf is binnen 8 jaar verviervoudigd in het aantal vestigingen. Dit komt met name door de overname van voormalige Blokkervestigingen. Tevens is Op=Op vernieuwd doordat ze het telecomassortiment van de voormalige Kijkshop hebben overgenomen.

Maatschappelijk betrokken

Op het hoofdkantoor/distributiecentrum in Peize werken 75 medewerkers. Veel van deze medewerkers zijn in samenwerking met de ISD Noordenkwartier en UWV geworven vanuit het ‘doelgroepenbestand’. Dit is een groep mensen met enige afstand tot de arbeidsmarkt. Op=Op toont grote maatschappelijke betrokkenheid door deze doelgroep een kans te bieden, de begeleiding te verzorgen op de werkvloer en hen middels een opleiding verder door te laten groeien in de functie.

Duurzaam

Ook internationaal wordt er aan de weg getimmerd. Zo opende Op=Op in 2017 al haar eerste vestigingen op Aruba en Curaçao.Op=Op laat tevens zien dat je ook als discounter uitstekend je steentje bij kan dragen door zo duurzaam mogelijk te ondernemen. Zo hebben ze het Green Waste certificaat behaald.

Soundlink

Het verhaal van Soundlink heeft iets weg van een mooi jongensboek. Floris Roelfzema en Bas Jansen, gestart op 23 mei 2008, 17 jaar oud en beide nog te jong om zich überhaupt al in te kunnen schrijven bij de Kamer van Koophandel. In ruim 10 jaar tijd is het bedrijf vervolgens letterlijk vanuit de garage uitgegroeid tot een volwaardig en op en top professioneel opererend bedrijf, met inmiddels vijf medewerkers. Daarnaast wordt op projectbasis nog veelvuldig met aanvullend flexibel personeel gewerkt. Het getuigt van echt ondernemerschap om in de lastige economische jaren die achter ons liggen de sprong in het diepe te wagen, met eigen middelen investeringen te durven doen, overeind te blijven en zelfs vorstelijk te groeien.

Betrouwbare partner

SoundLink neemt als betrouwbare partner alle zorgen uit handen over een juiste belichting en goed geluid! Al jaren kunnen bedrijven, particulieren, scholen en (amateur)toneelverenigingen er terecht voor een professionele aanpak van hun evenement. Of het nu gaat om een kleinschalige lezing, of een rockconcert voor 5000 bezoekers, toneelregisseur, muzikant, uitbater of evenementenorganisator hoeft zich al lang niet meer druk te maken over allerhande technische aspecten. SoundLink beschikt over de juiste apparatuur en kennis om van het evenement een succes te maken! De heren kunnen niet alleen de volledige technische realisatie van het evenement verzorgen, maar verhuren ook losse apparatuur zoals bv geluid, licht en/of beamers.

Hoogwaardig apparatuur

SoundLink beschikt over de nieuwste en meest geavanceerde en uitgebreide microfooncollectie voor orkestversterking of koorversterking. Daar er gewerkt wordt met kwalitatief hoogwaardige apparatuur, wordt de levensduur aanmerkelijk verlengd. Als producent van de eigen flightcases, zijn deze op een dusdanige manier geproduceerd en gemonteerd dat de apparatuur op een slimme en efficiënte wijze kunnen worden getransporteerd. Hierdoor kan sneller een complete installatie op locatie worden gerealiseerd.

Maatschappelijk betrokken

SoundLink toont haar maatschappelijke betrokkenheid door binnen de gemeente Noordenveld diverse sport verenigingen te sponsoren of op andere wijze te ondersteunen. Daarnaast treedt men op als hoofdsponsor bij Vereniging van Volksvermaken Roden en draagt men menig steentje bij om een steentje aan diverse evenementen en festiviteiten in Noordenveld.

Cruwijn

De winkel van Cruwijn is geopend op 1 juni 2012 door Bertjan Stadman en partner Jeanet Noppert. Na jaren werkervaring in de horeca als Sommelier, is de passie voor wijn ontstaan. Cruwijn is een zelfstandige wijnspeciaalzaak met een uniek assortiment wijnen en gedistilleerd. BJ Wijnkopers, waar voor verschillende horecazaken in de provincies Groningen en Drenthe en de Drechtsteden (regio Rotterdam) speciale wijnen worden ingekocht, is een dochteronderneming van Cruwijn.

Bertjan en Jeanet vinden het belangrijk blijvend te innoveren door kansen en uitdagingen te zien en in te spelen op trends. Door veelvuldig de samenwerking te zoeken en aan te gaan en diverse horecazaken met zichzelf en aan elkaar te verbinden, wordt steeds weer gezocht naar nieuwe mogelijkheden. De vervaardiging en introductie van ‘De Roner’ tijdens de Rodermarkt-parade van 2017 is hiervan een voorbeeld. In samenwerking met Sonnema en Dutchweek is daarnaast met de eigen oranje wijn een nieuwe mix gemaakt, speciaal voor de Dutchweeks in Oostenrijk. Uniek in de winkel is een ‘by the glass’ wijnproefkast. Wat normaal alleen in het weekend wordt gedaan, kan dat bij Cruwijn alle dagen, namelijk 12 open wijnen proeven en ook nog op de juiste temperatuur. Hiermee is Cruwijn de enige wijnwinkel in Noord-Nederland die dit aanbiedt.

Duurzaam ondernemen staat ook hoog in het vaandel van Bertjan en Jeanet, met in het assortiment wijnen die uitsluitend duurzaam worden geproduceerd en zijn te herkennen aan verschillende certificaten zoals het ‘Terra Vitis’ en ‘Integrity & Sustainability’ certificaat. In de winkel wordt uitsluitend gewerkt met papieren tassen van gerecycled papier en met zero-tree cadeautassen vervaardigd van onder andere oude spijkerbroeken en stro. Door voorraden te centraliseren in b.v. Frankrijk, wordt vanuit deze locatie met 1 (in plaats van 8) vrachtwagen Nederland bevoorraad.

Met als motto: “Als je van het dorp leeft, moet je er ook voor zorgen”, zijn Bertjan en Jeanet vanaf de start altijd erg betrokken geweest met Roden en omgeving. In samenwerking met Volksvermaken en Zakenkring heeft Cruwijn aan de wieg gestaan van de stichting Proeft Noordenveld. Het gelijknamige evenement blijkt inmiddels een schot in de roos. Daarnaast heeft de samenwerking met diverse lokale partners geleid tot een aantal succesvolle acties en evenementen. Wie groeit kan ook geven, vandaar dat lokale initiatieven, goede doelen, (sport)verenigingen, (culturele) evenementen veelvuldig financieel door Cruwijn worden ondersteund. Het mooiste en meest recente voorbeeld is de jaarlijkse Haringveiling voor een lokaal goed doel. De intentie is dat lokale bedrijven geld inzamelen door een veiling voor een lokaal goed doel!

Hoorn asperges

Hoorn Asperges is een bedrijf van Hermen en Jacolien Hoorn uit Huis ter Heide. Op de aspergeboerderij worden sinds 1992 asperges geteeld. Herman en Jacolien hebben het bedrijf in 2012 overgenomen en zo deze unieke teelt doorgezet. Met veel passie telen ze heerlijke asperges op het bedrijf vlakbij Veenhuizen en verkopen deze tijdens het seizoen in de winkel en de meerdere verkooppunten. Zo leveren ze erg veel asperges aan de lokale horeca. De Drentse asperges op de menukaart in restaurants, komen dus ook veelal uit het land van Herman en Jacolien.

Innovatief

De laatste jaren hebben Herman en Jacolien veel geïnvesteerd in de teelt en het bedrijf omgevormd tot een moderne aspergeboerderij. Zo is er bij de boerderij een winkel waar ze in het aspergeseizoen verse producten verkopen zoals; asperges in alle verschillende klassen, heerlijke wijn voor bij de asperges, bijpassende sauzen, verschillende ham en zalm en nog veel meer (lokale) producten. Er zijn er in ieder geval genoeg ingrediënten voor een heerlijke maaltijd vol gezonde producten uit de streek. De wens is er ook om wellicht een keer uit te breiden in het assortiment met aardappelen en mais.

Techniek

Als moderne onderneming loopt Hoorn Asperges voorop in het gebruik van techniek. Om al in het vroege voorjaar asperges te kunnen oogsten, is een aspergeveld aangelegd naast de biovergister van Swart Tynaarlo. Deze installatie produceert naast groene stroom ook restwarmte. Door deze warmte door het veld te leiden kan vier tot zes weken eerder asperges worden geoogst. Een slimme thermometer helpt om de temperaturen in de gaten te houden. Zo kan beter worden ingespeeld op het weer en gestuurd op kwaliteit. Ook is zo beter in te schatten welke oogst kan worden verwacht. Hoorn asperges probeert zo biologisch verantwoord mogelijk te werken.

Maatschappelijk betrokken

Buiten het telen van de asperges, geeft aspergeboer Herman Hoorn ook rondleidingen in het veld om te kijken hoe een asperge groeit, wordt geoogst en vervolgens wordt verwerkt tot een panklaar product. Daarnaast wordt veelvuldig de samenwerking gezocht met collega ondernemers in de regio en Veenhuizen in het bijzonder. Ook vindt men het belangrijk medewerkers met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt een kans te geven.