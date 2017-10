´Georgische Dirigente Nana Tchikhinashvili inspireert ons geweldig´

Moderato Cantabile komt naar Norg

Het Gronings Kamerkoor Moderato Cantabile komt op zondagmiddag 5 november naar Norg. Daar zullen zij om 15.00 uur een optreden verzorgen in de Margarethakerk. Een optreden waarbij zij ook gedeeltelijk begeleiding krijgen van een strijkersensemble bestaande uit een viertal talentvolle conservatorium studenten.

Elsbeth Room komt uit Roden en is via het Peizerkamerkoor terecht gekomen bij Moderato Cantabile. Een koor dat al sinds 2001 bestaat en veelvuldig optredens heeft in het land. ´Ons Kamerkoor bestaat uit 26 zangers. Sopranen, Alten, Tenoren en Bassen. Zelf zing ik eerste alt. En ik vind het geweldig om in dit koor te zingen. Onze dirigente inspireert ons geweldig. Zij haalt al het mogelijke uit ons koor en dat zie je dus ook terug in onze optredens. We doen het met veel plezier en enthousiasme.´

Die dirigente is de uit Georgië afkomstige Nana Tchikhinashvili. ´Ik zing al vanaf mijn zesde jaar in professionele koren. Na mijn middelbare schooltijd volgde ik in ons land het Muziekcollege met koorddirectie, piano en zang als hoofdvakken. In 1989 heb ik de opleiding vervolgt aan het Staatsconservatorium in Tbilisi. Sinds 1995 werk een woon ik in Groningen. Daar waar Nederland goed is in het opleiden van blazers en strijkers, is Georgië goed in het opleiden van piano en koorzang. Zo heeft elk land zijn eigen kwaliteiten. Ik heb een geweldige opleiding gehad in mijn thuisland,´ laat zij weten.

Optredens zijn er niet alleen in de regio of elders in het land. Bijzonder was een optreden in de kerkzaal van de Hermitage in Amsterdam. Ook waren er buitenlandse reizen. Er werd opgetreden in Praag en in de Sint Pieter in Rome. Ook waren er drie optredens memorabele optredens in de Sagrada Familia in Barcelona. ´Daar kom je niet elke dag,´ zegt Elsbeth Room. ´Fantastisch gewoon om daar met ons kamerkoor op te treden. Onze dirigente heeft zich een een stijl ontwikkeld. Het is een Italiaanse stijl die je verder ook in Nederland niet echt tegenkomt. Het zingen krijgt daardoor een specifieke klankkleur met meerdere laagjes en die kunnen mensen ook ontroeren en emotioneren. Dat merken we ook tijdens onze optredens. Her en der wordt wel eens een traantje gelaten.´

Moderato Cantabile speelt koorwerken van 19e-eeuwse componisten tot en met heden. Nana Tchikhinashvili brengt ook eigen composities ten gehore. ´Ik merk dat die gewaardeerd worden door de toehoorders van onze concerten. Veel mensen zeggen dat mijn stukken mooi zijn. In Norg werk ik ook met gedichten uit Georgië. Die heeft een nicht van mij geschreven. We brengen zo een gevarieerd programma en ik hoop, net als vorig jaar, op een volle kerk. Dat zou mooi zijn.´

Kaarten zijn te verkrijgen bij de Wereldwinkels in Leek en Norg en bij boekhandel Daan Nijman in Roden. Wie wil luisteren naar het koor kan ook kijken op de website.