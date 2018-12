Gerard Brandsema,  voorzitter Stichting Steun Dorpskerk Peize    

‘Een jaar of 4 geleden ben ik in deze functie gerold. Mijzelf beschikbaar gesteld terwijl ik naar mijn brievenbus liep. Al jaren waren we donateur van deze Stichting en de toenmalige penningmeester Hans Langeslag kwam langs om de acceptgiro te brengen. Dat doen we nog steeds, spaart postzegels! Het werd mij al snel duidelijk dat ik wel belangstelling had voor een bestuurslidmaatschap. De toenmalige voorzitter vertrok en zelfs een geringe aarzeling van mijn kant maakte geen indruk. Ik werd voorzitter. Geen seconde spijt hiervan, bestuur heel mooi voorbeeld van elkaar aanvullende talenten! Overigens: er komen vacatures in de nabije toekomst!

Enige ervaring had ik in dit soort functies: rond de jaren ’70 voorzitter van De Polderij een buurthuis in de Groninger Oosterpoort, eind jaren 70 was ik een tijd voorzitter van het Peizer Jeugdhonk en in de tweede helft jaren 80 bestuurslid van de locale PvdA in Peize.

Al heel lang had ik veel waardering voor deze Stichting, daarom was ik ook donateur. Deze Stichting is vooral ingesteld, vele jaren geleden, om burgers betrokken te laten zijn bij de kerk. Vooral als gebouw, niet zozeer alleen als religieus instituut. Er blijken nog steeds gelukkig heel veel mensen de kerk de moeite waard te vinden. Ook als donateur, zo rond de 330 donateurs hebben we. Kan nog veel meer bij, maakt niet uit jong of iets ouder. Deze kerk is het oudste monument in het dorp met een prachtige aanblik en vormt het levendige hart van Peize, naast de religieuze taak ook een gebouw voor talloze culturele functies.

Alles is erop gericht dit zo te houden en zelfs uit te breiden. De komende jaren staat ons een uitdagende taak te wachten, namelijk het laten voortleven van de Dorpskerk in Peize in het bepalend beeld van het dorpsgezicht en in de Peizer samenleving als ontmoetingsplaats.

Donateur worden? Aarzel niet!

Wie meer over onze Stichting te weten wil komen, kan vooral kijken op onze nagelnieuwe website: www.ssodp.nl’