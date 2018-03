Vanaf 4 april heeft Cuisinerie Mensinge twee nieuwe uitbaters. Gerard en Tessa, een enthousiast horecaduo, nemen dan de Cuisinerie over. Daarmee eindigt het avontuur voor Harro en Anouk, die de Cuisinerie elf jaar met veel passie runden.

Gerard en Tessa gaan op dezelfde voet verder, al doet Gerard dat met zijn eigen kookstijl. De in Limburg geboren kok, verhuisde naar het noorden des lands voor zijn grote liefde Tessa. Die laatste ging op haar beurt voor haar liefde de horeca in. Harro en Anouk noemt het stel ‘de perfecte opvolgers’.

Gerard is in ieder geval bijzonder enthousiast. ‘In maart 2017 besloten wij, dat we niet meer voor een baas wilden werken. Sindsdien zijn we gaan kijken naar een pand om zelf in te gaan ondernemen. De reis langs tal van panden, bracht ons uiteindelijk in Roden. Het klikte meteen goed bij de Cuisinerie. Niet alleen met Harro en Anouk, ook met het pand’, zegt Gerard.

Zondag 1 april zal de laatste werkdag zijn van Harro en Anouk. Op woensdag 4 april openen Gerard en Tessa voor het eerst de deuren en zijn hun gasten vanaf 12:00 uur van harte welkom. De Cuisinerie blijft van woensdag tot en met zondag vanaf 12:00 uur open voor lunch, diner, koffie en thee.