Gerard van Dijk opnieuw twee na beste barista van het noorden

RODEN – Het lekkerste bakkie koffie haal je gewoon in Roden. Bij de Konditorei om precies te zijn. Gerard van Dijk van de Konditorei mag zich namelijk twee na beste barista van het noorden noemen. En dat al voor de tweede keer. Vorig jaar sleepte hij de bokaal ook al in de wacht op het Noord Nederlands Baristakampioenschap dat vorige week gehouden werd in de Der Aa-kerk in Groningen. Als het aan Gerard ligt gaat hij volgend jaar voor het landelijk kampioenschap in Amsterdam. De Krant zocht de barista op en proefde van zijn koffie.

Met uiterste precisie bereidt Gerard een cappuccino achter de koffiemachine van de Konditorei. Koffie gemaakt van topkoffiebonen. Bonen met een uitgesproken smaak, geoogst van één specifieke plek. “De kunst is om de koffie zó te maken dat die ook precies smaakt naar die ene bonensoort”, vertelt Gerard terwijl hij de kan met de opgeschuimde melk stevig op de bar slaat. “Belangrijk, zo krijg je mooie ronde melk.” Het perfecte bakkie luistert nauw. Alleen het malen van de bonen al. Zolang en beslist niet langer. Eerst de melk, de koffie er voorzichtig bovenop. Even schudden voor een mooi patroontje in het schuim. Want koffie moet niet alleen lekker zijn, een aantrekkelijke presentatie minstens zo belangrijk weet Gerard. Ook dat zit goed; op een fraai houten plankje staat een heerlijk geurende mok cappuccino met een bruin hart in het witte schuim. En dan het moment suprême: hoe smaakt –ie? Daar hebben we slechts één woord voor nodig: voortreffelijk. Ze kunnen hun borst nat maken, volgend jaar in Amsterdam.