Gerbrant Fennema kan nog steeds lachen

Kirsten Ipema (Langelo), Rikus Koopman (Norg), Ryanne Meijer (Roden), Richard Veurman (Peize), Jeroen Kruims (Roderwolde), Femke Knoop (Peize), Pascalle de Vries (Roden), Tiemen Ensink (Peize), Nanda Emmens (Norg),Bertus Jan Epema (Roden), Anita van der Noord (Roderesch), Menne Kamminga (Leutingewolde): dat zijn, op volgorde van de site van gemeente Noordenveld, de nieuwe raadsleden. Twaalf stuks, waarvan de helft vrouw. Daarnaast een aantal relatief jonge raadsleden. Een goede ontwikkeling, lijkt mij. Inmiddels heb ik met de meesten al kennis gemaakt, wat mij alleen maar positiever stemt. Een goed stel, zou Theo Reitsma zeggen. De komende weken zullen wij in de Krant telkens een nieuw raadslid voorstellen, om kennis te maken met diegene.

De afgelopen week was een hectische, maar bovenal bijzonder interessante week. Deze stond natuurlijk volledig in het teken van de gemeenteraadsverkiezingen, waardoor andere bezigheden er even bij inschoten. Op woensdagmiddag was daar het rondje langs de stembureaus in de gemeente en ’s avonds natuurlijk de uitslagenavond. De uitslagen kwamen snel binnen. Al rond tien uur klonk voor het eerst gejuich uit de kelen van leden van Gemeentebelangen. Het gejuich was vanuit de raadszaal te horen, alwaar ik mijn ‘kamp’ had opgezet. Waar beneden in de hal steeds meer gejuich klonk – Gemeentebelangen was met een grote club op komen dagen – was de sfeer in de raadszaal minder euforisch. Wat heet. Voor mijn neus stond de delegatie van D66, die de hele avond tussen hoop en vrees leefden. Het leek er na negen stembureaus namelijk op, dat zij geen enkele zetel zouden behalen. Een teleurstellende avond was het. ‘Last van de landelijke politiek’, zo oordeelde lijsttrekker Fennema. Nee, D66 heeft zich de laatste tijd niet populair gemaakt. Het afschaffen van het referendum en de appartementenaffaire van grote leider Pechtold, wordt in het hele land hard bestraft. Volgens Arjen Lubach van het populaire programma ‘Zondag met Lubach’, hebben D66’ers in het hele land een appje gekregen om vooral niet ‘te teleurgesteld te reageren’. Of zoiets klopt kan je je natuurlijk afvragen, maar Gerbrant Fennema deed dit wel vermoeden. De immer positief gestemde D66’er gaf toe te balen, maar niet bij de pakken neer te gaan zitten. ‘Ik ben blij dat we tenminste nog één zetel hebben’, zei hij. Kort daarvoor was hij in lachen uitgebarsten, toen ik op een wat ongelukkige manier het gesprek probeerde aan te knopen. ‘Nou..’, zei ik uit het niets. ‘Nu sta je er alleen voor hè.’ ‘Dat is een juiste conclusie’, lachte Fennema. ‘Als dit jouw manier van troosten is, heb ik medelijden met je vriendin.’ Hij kon gelukkig nog lachen en ik ben blij dat hij de komende vier jaar nog steeds in de raad zal zitten. Ik was overigens niet de enige. Meerdere politici maakten zich tijdens de uitslagenavond zorgen over D66. Iedereen gunde ze wel een zeteltje. Toen bleek dat die zetel er kwam, ging er een zucht van opluchting door het gemeentehuis. Blijkbaar is bijna iedereen wel gecharmeerd van Fennema.

Desondanks is een plek in het college nagenoeg uitgesloten voor Fennema, al had ik ook niet het idee dat hij hier van uitging. Deze week gaat er gesproken worden met alle partijen, maar ik denk dat het college al gevormd is. Gemeentebelangen gaf aan dat er een hele goede reden moet zijn, om niet door te gaan met partijen met wie zij eerder al regeerden. Dat zijn de PvdA en CDA/ChristenUnie. In de nieuwe situatie is het zo, dat als Gemeentebelangen weer met PvdA wil, zij GroenLinks erbij krijgen. Dat houdt in dat er dan een coalitie van veertien zetels zou zijn. Dit is een vrij ruime meerderheid en op deze manier hoeft er geen college met het CDA en de ChristenUnie te worden gevormd. Daarnaast heb ik niet het idee dat wethouders Henk Kosters en Alex Wekema een hekel aan elkaar hebben. Integendeel zelfs. Je zou zeggen dat één plus één twee is, maar in de politiek weet je het nooit. Peter Vegter zei op Twitter dat de coalitievorming in lunchtijd rondgemaakt kan worden. Ik sluit niet uit dat dit al gebeurd is.

En nu? Nu is het wachten tot de coalitie bekend wordt gemaakt en wie de wethoudersposten gaan bekleden. Het zullen er in ieder geval twee van Gemeentebelangen worden. Het grote speculeren is daarmee begonnen. Wie gaat, naast Henk Kosters, wethouder worden voor de grootste partij van Noordenveld. Als ik een gokje mag wagen, dan zet ik mijn geld op Jan ten Hoor. Jos Darwinkel gaf aan eerst geen wethouder te willen worden, en voor de rest staan er vooral vrij onervaren kandidaten op hoge posities bij Gemeentebelangen. Ik verwacht dus binnenkort twee wethouders uit Peize. De komende week zal uitwijzen of ik gelijk heb. Tot die tijd blijven we heerlijk speculeren. Zin in!

Meepraten? Twitter: @MathijsRenkema