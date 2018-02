Gerda Kluitenberg staat stil bij tachtigste verjaardag prinses Beatrix

Besmet met het Oranjevirus sinds 1948

RODEN – Deze week – op woensdag 31 januari om precies te zijn – viert prinses Beatrix haar tachtigste verjaardag. De prinses, die vijf jaar geleden troonafstand deed, staat onherroepelijk in het geheugen van iedere Nederlander gegrift. Hoog tijd om eens op bezoek te gaan bij Gerda Kluitenberg. De in Sneek geboren Rodenaar is een groot fan van het Koningshuis en maakte al menig historisch moment van de Oranjes van dichtbij mee. Aan de Paaskamp te Roden vertelt zij over haar voorliefde voor het Koningshuis en haalt ze herinneringen aan de Oranjes op.

Op de keukentafel van huize Kluitenberg, ligt een imposante Oranje-verzameling uitgestald. Het is een breed assortiment: fotoalbums, naslagwerken, tijdschriften, bedankbriefjes en krantenknipsels vormen het archief van Gerda. Een rijke verzameling, waar Gerda erg trots op is. ‘Ik volg de Oranjes op de voet. Ik zorg dat ik op de hoogte blijf.’

De voorliefde voor het Koningshuis, begon voor Gerda in september 1948. Op het moment dat koningin Juliana werd ingehuldigd in Amsterdam, lag Gerda met roodvonk op bed. ‘In die tijd was dat nog best heftig’, vertelt Gerda. ‘Het waren andere tijden en ik was er flink ziek van. Ik lag de hele tijd op mijn slaapkamer, ook tijdens de inhuldiging van Juliana. Mijn ouders waren allebei erg koningsgezind en mijn moeder kwam met een radio mijn kamer binnen. Hierdoor kon ik de hele inhuldiging volgen via de radio.’ Op die manier werd Gerda besmet door het ‘Oranjevirus’. ‘Mijn ouders hadden voor de gelegenheid mijn hele kamer versierd met slingers. Hierdoor werd het iets feestelijks, ondanks dat ik ziek was.’

Sindsdien heeft Gerda zich bezig gehouden met het wel en wee van de Oranjes. Zo stuurde ze tussen 1951 en 1956 steevast ansichtkaarten naar Beatrix en haar zussen. Ze kreeg eigenlijk altijd respons, en vaak hadden de prinsessen zelf de moeite genomen om een kleine boodschap te schrijven. Al die kaarten heeft Gerda dan ook bewaard. Nog steeds schrijft Gerda de koninklijke familie wanneer er bijzondere gebeurtenissen zijn. Op de verjaardag van prinses Beatrix doet Gerda haar ook een kaart toekomen.

Niet iedere Nederlander is fan van het Koningshuis, maar Gerda is dat zeker. ‘Ik vind dat de Oranjes het goed hebben gedaan en Willem-Alexander het momenteel ook goed doet. Het Koningshuis heeft een belangrijke uitstraling en ik vind het heel waardevol voor het land. Ze zijn het visitekaartje in het buitenland en stralen echt wat uit’, vindt Gerda. Uiteraard bezocht zij meerdere malen de verschillende paleizen in Nederland. ‘Vroeger, toen mijn vader nog in het bestuur van het CNV zat, gingen wij vaak op vakantie in de buurt van Soestdijk. Dan fietsten we altijd even naar het paleis. Prachtig om te zien’, zegt Gerda. Tevens zag de Oranjekenner Paleis Noordeinde en Paleis Het Loo van dichtbij, al durft ze niet te zeggen welk paleis ze de mooiste vindt. ‘Dat is niet te vergelijken.’

Door de jaren heen maakte Gerda al mooie dingen mee. Prinsjesdag vierde ze meermaals in Den Haag en ze was aanwezig bij het Bevrijdingsconcert van 2016. ‘Dat concert vond plaats in Amsterdam, op de Amstel om precies te zijn. Een fantastische ervaring.’ Toch is er een bijzonder evenement dat met stipt op één staat voor Gerda. ‘Dat was de inhuldiging van koning Willem-Alexander. Bij die inhuldiging mochten vijfhonderd inwoners aanwezig zijn. Ik heb mij daar natuurlijk voor opgegeven, in de hoop dat ik één van de vijfhonderd gelukkigen zou worden. De inhuldiging zou in april plaatsvinden en in januari heb ik mij aangemeld. Daarna kwam ik in een bijzonder proces terecht, waarbij ik mijn cv moest opsturen en een strenge screening moest doorlopen. Uiteindelijk kreeg ik bericht dat ik, samen met in totaal dertig andere Drenten, was uitgekozen om bij de inhuldiging in de Nieuwe Kerk te Amsterdam bij te wonen.’ Die dag zal Gerda nooit meer vergeten. Per bus werden de uitverkoren Drenten naar Amsterdam gereden, alwaar ze plaatsnamen in de Nieuwe Kerk. ‘Er waren in totaal 2000 genodigden. Dat was erg bijzonder. Je ziet veel bekende gezichten. Prins Charles was aanwezig en ook Koning Albert van Monaco was er. Het is toch een stukje historie wat je meemaakt, dat maak je nooit meer mee. De busreis vond ik fantastisch, ook omdat je allemaal Oranjegezind bent. Hierdoor heb je met je medereizigers al snel een bepaalde band. Aan het eind van de inhuldiging, werd het Wilhelmus ten gehore gebracht. Dat was heel bijzonder. Met 2000 mensen het Volkslied zingen, fantastisch..’

Gerda is helemaal weg van de Oranjes, en ook prinses Beatrix heeft een speciaal plaatsje in haar hart. ‘Beatrix heeft het heel goed gedaan. Het was lang niet altijd makkelijk, maar ze kwam altijd correct en beleefd over. Vergeet niet dat het een heel drukke baan is. Je bent vaak op pad, moet altijd iets uitstralen en er representatief uitzien. Dat deed ze uitstekend.’ Sinds Beatrix in 2013 afscheid nam, kan ze nu rustig aan doen. ‘Ze kan gaan genieten van haar kleinkinderen. Dat is zeer waardevol’, meent Gerda. Bijzonder om te vermelden is, dat Gerda zelf lid is van de Vrouwen van Nu afdeling Roden. Prinses Beatrix is beschermvrouwe van de Vrouwen van Nu en Gerda gaf al eens een lezing over de Oranjes. Toch is prinses Margriet de favoriet van Gerda. ‘Zij werd onlangs 75 jaar. Ik vind haar een heel aansprekend persoon. Ze vervult daarnaast een belangrijke rol voor het Rode Kruis. Een erg representatief lid van het Koningshuis.’

Gerda hoopt vooral dat Beatrix met volle teugen zal genieten van haar oude dag. ‘Ze heeft hard gewerkt en ze mag nu lekker van haar vrije tijd en haar kleinkinderen gaan genieten. Dat heeft ze dik verdiend.’