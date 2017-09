Gerda Poel de 22.222ste bezoeker

PEIZE – Het was afgelopen woensdag een prachtige zwemdag en zo vertrok ook Gerda Poel uit Peize vanuit haar huis naar het plaatselijke Zomerbad. Nietsvermoedend werd zij daar bij de kassa opgewacht door voorzitter Wim Stroetinga. Gerda Poel werd verwelkomd als 22.222ste bezoeker van deze zomer. Een lekkere taart en een mooie badlaken werden haar door Stroeinga overhandigd.

De 22.222ste bezoeker liet dit jaar wat langer op zich wachten dan voorgaande jaren. Het weer was hier debet aan. De zomer heeft zich in zijn algemeenheid nog niet van zijn beste kant laten zien. Gewoonweg te weinig zonuren. Maar dit mocht de pret deze woensdagmiddag niet drukken. Het was gezellig druk. ‘Toch lopen we wel aardig in pas,’ liet Wim Stroetinga weten. ‘Natuurlijk willen we ook dit jaar weer gewoon de 30.000 bezoeker verwelkomen.’

Officieel sluit het Zomerbad Peize haar deuren op zaterdag 9 september. Blijft het nog lekker warm, dan blijft het zwembad nog twee weken langer open. Al dan wel alleen in de middaguren.