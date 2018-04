Marum herdenkt de bevrijding van het dorp. Op 15 april is het precies 73 jaar geleden dat het dorp in het Westerkwartier werd bevrijd uit de greep van de Duitsers. In het kader van de 73-jarige bevrijding van Marum, hebben zij Gerrit Fokkema gevraagd een lezing te geven in de Romaanse Kerk van Marum.

Gerrit Fokkema is het enige nog levende lid van de verzetsgroep die op 8 december 1944 één van de meest spectaculaire en drieste verzetsdaden uit de oorlogsjaren pleegde. Het gaat hier om de overval op het Huis van Bewaring in Leeuwarden, waarbij geen schot gelost werd en maar liefst 39 gedetineerde verzetsmensen bevrijd werden.

Deze levensgevaarlijke verzetsactie werd uitgevoerd door een twintigtal verzetswerkers, uit alle lagen van de bevolking. Gerrit Fokkema zal hier op 15 april over komen vertellen in de Romaanse Kerk te Marum, aanvang 15:00 uur. Entree bedraag vijf euro en opgeven kan via telefoon (0594-516149 of 0594-643543), of per e-mail: cobiolijve@yahoo.com.

Een bijzonder verhaal, vertelt door een man die het als een plicht ziet dit verhaal te vertellen. De lezing van Fokkema belooft een bijzonder verhaal, met meerdere spannende elementen gebaseerd uit een waar gebeurd verhaal.