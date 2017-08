RODEN – Organist Gerwin Hoekstra treedt op 18 augustus op in de Catharinakerk te Roden. De in 1992 geboren Hoekstra studeerde aan het Oberlin Conservatory, in de Verenigde Staten, bij James David Christie, Marie-Louise Langlais (orgel), Mark Edwards en Webb Wiggins (klavecimbel) voor een master Historical Key-boards. In 2015 behaalde hij cum laude zijn bachelordiploma aan het Prins Claus Conservatorium te Groningen, waar hij studeerde bij Erwin Wiersinga en Theo Jellema. Hij ontving zijn eerste orgellessen op achtjarige leeftijd van Dirk Molenaar in Eenrum. Gerwin Hoekstra volgde masterclasses om zich nog verder te ontwikkelen bij onder andere Guy Bovet, Ludger Lohmann en Philippe Lefebvre. De afgelopen jaren heeft Hoekstra prijzen gewonnen op meerdere orgelconcoursen, waaronder de derde prijs op het Internationale Sweelinck Concours 2014. In de Miami International Organ Competition 2014 behaalde hij een eervolle vermelding. Gerwin speelt werken van Praetorius, Poglietti, Muffat, Buxtehude, Mendelssohn-Bartholdy en Danksagmüller. Het concert wordt gegeven op vrijdag 18 augustus en begint om 20.00 uur, de toegang is vrij met een collecte na afloop.