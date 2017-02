‘De geschiedenis zal op passende wijze getoond worden’

Gezocht: (oude) foto’s en anekdotes van jarige Jaarbeurs van het Noorden

RODEN – Nog een maand of acht en Roden dompelt zich onder in het feest dat Rodermarkt heet. In 2017 is de Jaarbeurs van het Noorden toe aan editie 65. Tijd om met pensioen te gaan is het echter allesbehalve. ‘De Jaarbeurs is juist toe aan de tweede jeugd’, weet André Brasse, die uiteraard wel stil wil staan bij het bereiken van (voorheen) de pensioen gerechtige leeftijd. ‘In dat kader zijn we op zoek naar met name oude foto’s van de Jaarbeurs van het Noorden, zoals we ook graag anekdotes willen horen om die op papier te zetten. Wat we precies met dat materiaal gaan doen, gaan we later bekijken. Zeker is wel dat het jubileum terug zal komen in de opnieuw vernieuwende beurs.’

Brasse presenteert volgende week een schets van de opzet van de Jaarbeurs van het Noorden 2017. Want hoewel er vorig jaar fiks is veranderd, rusten Brasse en zijn team niet op de lauweren. ‘We hebben ons oor te luister gelegd bij standhouders. Over het algemeen waren de reacties op de beurs nieuwe stijl zoals we die vorig jaar neergezet hebben erg positief. Het kan echter altijd beter. Ik heb een architect bij onze plannen betrokken. Hij kijkt mee als het gaat om zaken als zichtlijnen en looproutes. Het concept is klaar en dat gaan we volgende week bespreken. De basis voor de toekomst is vorig jaar gelegd, op detailniveau zullen we zeker weer aanpassingen gaan doen. De ingang bijvoorbeeld is iets waar we toch weer aan willen sleutelen. Ondertussen zijn we ook druk doende om standhouders te enthousiasmeren naar Roden te komen en hopen we uiteraard dat lokale ondernemers die vorig jaar nog twijfelden, nu wél een stand willen huren. De organisatie heeft wat wijzigingen ondergaan. Ludolf Velting is gestopt, Geert Rijpma is nog adviseur. Met Ingrid Prins, Ilonka Pots, Klaas Kloosterman, Bert Rijs en Geert en ik staat er een mooi team. We zoeken er nog iemand bij, dan zijn we voor mijn gevoel compleet. Hoe meer mensen zich in willen zetten, hoe minder werk er op de schouders van iedereen terechtkomt. Ik verwacht overigens dat veel ondernemers die er vorig jaar waren, zullen terugkeren. We blijven vasthouden aan de thema’s wonen en lifestyle en overwegen ook iets met het thema vakantie te gaan doen. Ga er maar van uit dat de beurs opnieuw verrassend van opzet zal worden’, zegt Brasse.

Zonder verleden geen heden. En dus gingen Brasse c.s. op zoek naar foto’s van vroeger. Het resultaat viel tegen. ‘Er bleek niet echt een archief te zijn. We hebben vervolgens toenadering gezocht richting Historische Vereniging Roon. Ook zij hebben geen heel groot archief maar willen dat uiteraard wel opbouwen. Daarom zijn we een samenwerking aangegaan. Zij gaan via hun kanalen op zoek naar oude foto’s en mooie verhalen, wij gaan dat ook doen. Mensen die foto’s hebben kunnen die bij Roon in laten scannen, ze krijgen de foto meteen terug. Zo bouwen zij een archief op. In ruil krijgen ze een stand op de beurs. Ja, een win-win situatie inderdaad. Er zullen ongetwijfeld mensen zijn die foto’s hebben. Zijn we heel nieuwsgierig naar. Naar de punttenten bijvoorbeeld, maar de indeling van beurzen van weleer. Er is ontzettend veel materiaal van de paardenmarkt en van de Parade, van de beurs kennelijk veel minder. Oud-ondernemers roepen we zeker ook op om de oude fotoboeken er eens bij te pakken en we zullen ook de Zakenkring Roden eens vragen. Roon zal in de september uitgave van hun magazine ook aandacht besteden aan de historie. Dat verdient de Jaarbeurs ook. 65 jaar is niet niks en dit zal op passende wijze naar voren komen op de beurs in september’, belooft Brasse.

Mensen die materiaal hebben, kunnen contact opnemen met de secretaris van Roon via secretaris@historischeverenigingroon.nl. Bellen kan ook: 0592-613180. Mensen die hun oude foto’s op willen sturen kunnen dit ook doen: Historische Vereniging Roon, Viskenij 5, 9333 PJ, Langelo.