Geslaagd pleinfeest op Cbs Van Panhuys Leek

LEEK – Vrijdag stond het plein van Cbs van Panhuys in het teken van cowboys en indianen. Verschillende figuren uit het wilde westen kwamen genieten van een fantastisch feest. Er is zelfs een ontsnapte boef gesignaleerd!

Onder prachtige omstandigheden, niet te warm en droog, genoten de bezoekers van de optredens van de verschillende groepen. O.a. een kabouterindianendans, een indianendans minidisco, een cowboydans en zelfs een toneelstukje over the white cowboy.

De leerlingen konden spelletjes spelen die in het teken stonden van alles wat met cowboys en indianen te maken heeft: van lasso gooien tot armpje drukken en van hoefijzer gooien tot het bouwen van een grote totempaal. Dat cowboys en indianen stoer zijn weten we nu ook, gezien de grote belangstelling die er was voor de klimwand.

Natuurlijk werd ook de inwendige mens niet vergeten. Vooral de farm frites en de westernburgers waren zeer in trek. Tussendoor draaide het rad van avontuur en konden de kinderen nog grabbelen voor mooie prijsjes. Bovendien werd er nog gestreden om een beker voor het spijkerbroekhangen. Het geheel werd muzikaal omlijst door 2 dj’s. De organisatie kijkt terug op een zeer geslaagd en gezellig pleinfeest.