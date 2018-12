Geslaagde Nienoord Crossloop en Canicross

LEEK – Zaterdag 1 december werd voor de 49e keer de Nienoord Crossloop in Leek gehouden. De organisatie had een mooi en gevarieerd parcours uitgezet. Het weer zat de organisatie mee, weinig wind, droog en een graad of acht. Naast de crossloop werd ook ditmaal weer de canicrossloop gehouden. De snelste tijd op de 2.5 en 5 kilometer werd gelopen door respectievelijk Ebelien Nieboer met hond Sam en Rink Post met hond Diva.

De crossloop begon om 11.00 uur met de wedstrijdloop over 5 kilometer, daarna volgde de wedstrijdloop over 7.5 kilometer. De wedstrijdloop over 5 kilometer werd gewonnen door Federico Machado uit Groningen in een tijd van 16.26. Bij de dames eindigde als eerste Ineke van Koldam uit Groningen in een tijd van 19.45. De wedstrijdloop over 7.5 kilometer werd gewonnen Meindert ter Veer uit Oldehove in een tijd van 28.18. Bij de dames was Silke Jonkman uit Groningen in een tijd van 32.04. Voor meer uitslagen zie www.loopgroepnienoord.nl.