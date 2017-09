Gevangenismuseum breekt record

VEENHUIZEN – Het Gevangenismuseum heeft deze zomer een record aantal bezoekers ontvangen. Het spande er nog even om, de laatste dagen van augustus, maar donderdagmiddag was het echt zover: de teller bij de kassa ging over de 19.000 en daarmee behaalde het museum het hoogste aantal bezoekers in een maand ooit.

Tot en met augustus ontving het museum ruim 20 procent meer bezoekers dan vorig jaar in dezelfde periode. De stijgende bezoekersaantallen schrijft directeur Peter Sluiter toe aan een aantal factoren. “Allereerst is er natuurlijk de spin off van het succes van de theatervoorstelling het Pauperparadijs. Daarnaast merken we aan onze bezoekers dat de belangstelling voor Veenhuizen toeneemt, nu de Unesco erkenning dichterbij komt. En verder werken we er hard aan om onze bezoekers te blijven boeien, bijvoorbeeld met de nieuwe buiten-expositie van signalementskaarten van landlopers”. De verwachting is dat de Unesco-erkenning de bezoekersstroom nog verder zal vergroten. Om ook in de toekomst kwaliteit en gastvrijheid te blijven bieden, denkt het museum na over uitbreiding.