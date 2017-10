Gevarieerde editie vogelshow in aantocht

HAULERWIJK – Op woensdag 25 oktober zal Vogelvereniging Ons Genoegen alweer de 27ste editie van de vogelshow organiseren. In De Enter in Haulerwijk vindt wordt het jaarlijkse evenement groots gevierd. Meer dan driehonderd vogels zullen er te bewonderen zijn. Voorzitter Hans Timmer blikt vooruit.

‘Dit jaar zijn er, ten opzichte van vorig jaar, meer vogels te bewonderen. Dat is mooi om te zien. De populariteit van vogels zit sowieso in de lift, de afgelopen jaren zagen we het aantal vogels op onze shows steeds stijgen’, zegt Timmer. Tijdens de show verwelkomen ze vogelliefhebbers van andere verenigingen, maar kunnen ze ook altijd rekenen op nieuwsgierigen uit de regio. ‘Ook mensen die zelf niets met vogels doen, komen hier veel. Voor hen is de vogelshow ook leuk, omdat ze dan een aantal vogels te zien krijgen die ze waarschijnlijk nog nooit gezien hebben.’ Bij binnenkomst kunnen de bezoekers een kijkje nemen in de catalogus van de vogelshow. ‘We hebben dit jaar weer een mooie catalogus gemaakt, zodat mensen

Hoeveel mensen er jaarlijks komen, durft Timmer niet met zekerheid te zeggen. ‘Dan gaat het om honderden. De vogelshow trekt altijd genoeg bekijks en ik ben ervan overtuigd dat het dit jaar niet anders zal zijn.’

Waar de vogelshow vroeger actief inzette op de komst van kinderen, doen ze dat tegenwoordig minder. ‘Vroeger hadden wij bepaalde acties voor kinderen, door middel van kleurplaten of iets dergelijks. Dit jaar is dat helaas niet het geval. Dat komt ook omdat de show dit jaar niet samenvalt met de schoolvakanties’, zegt de voorzitter. Hij vervolgt: ‘Dat wil overigens niet zeggen dat de kinderen niet meer komen. We verwelkomen gelukkig ieder jaar nog genoeg jeugd bij onze shows en dat willen we graag zou houden. Het is mooi om te zien dat juist kinderen vaak erg enthousiast zijn bij onze vogelshows’.

Door de variëteit aan vogels, belooft ook deze editie van de vogelshow weer een succes te worden. Er zullen in totaal maar liefst 34 grote volières te bewonderen zijn. Stuk voor stuk volières van één meter breed, twee meter lang en twee meter hoog. Daarnaast zijn er vogels van verschillende maten te vinden. Hele kleine vogeltjes, maar ook de grotere varianten zoals kaketoes. Het grote doel van een vogelshow is echter het keuren van de vogels. ‘Vogelliefhebbers van onze, maar ook andere verenigingen, komen hier om hun vogels te laten keuren’, zegt Timmer. ‘Er zullen zo’n vier à vijf keurmeesters aanwezig zijn bij de vogelshow. Dit zijn keurmeesters die vanuit de overkoepelende bond, de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers kortweg NBVV, de vogels komen keuren. Zij vertellen dan precies in welke staat het diertje is. Zo weten de eigenaars wat ze goed doen, maar ook wat er beter kan. Van de keurmeesters krijgen ze dan een keurbriefje waarop precies te lezen valt wat de conditie van de vogel is.’ De vogels zullen onder meer op kleur, postuur en conditie worden gekeurd.

Voorzitter Timmer spreekt enthousiast over de vogelshow die op 22 oktober van start gaat. ‘We zijn met een man of twintig bezig om alles in orde te maken. Allemaal vrijwilligers, uiteraard.’ Een behoorlijke opkomst aan vrijwilligers, zeker als je beseft dat Vogelvereniging Ons Genoegen maar zestig leden heeft. Een derde van de leden werkt dus mee aan een goede afloop van de 27ste editie van de vogelshow in De Enter. ‘We zijn erg blij met onze leden en vrijwilligers. Zo kunnen wij er gewoon weer een mooie show van maken’, zegt Timmer. Naar de show, die van 22 oktober tot en met 25 oktober zal duren, kijkt Timmer dus reikhalzend uit.

Daarnaast staat binnenkort weer de verjaardag van de vereniging op het programma. Op 6 november bestaat Vogelvereniging Ons Genoegen namelijk alweer 28 jaar. Dat moet natuurlijk gevierd worden, vindt ook de voorzitter. ‘We vieren de verjaardag op de tweede maandag van november. Wat we gaan doen? Dat is voor iedereen nog een verrassing. Eerlijk gezegd is het voor mij ook nog een verrassing, haha. Ik denk dat we een soort lezing organiseren. Of een film tonen. We zien wel, eerst de vogelshow maar in goede banen leiden!’

Op woensdag duurt de vogelshow van 7:30 tot 22:00 uur. Donderdags en vrijdags zal de vogelshow van 13:00 tot 22:00 uur duren en op zaterdag van 10:00 tot 12:00 uur.

Wat: 27ste editie vogelshow van Vogelvereniging Ons Genoegen

Wanneer: van 22 oktober tot en met 25 oktober

Waar: Dorpshuis De Enter, Haulerwijk

Info: http://www.vogelvereniginghaulerwijk.nl/