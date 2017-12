RODEN – Nog geen spoor van de man die gisteravond een gewapende overval bij de Aldi in Roden heeft gepleegd. De man liep iets na acht uur de super aan de Padkamp binnen en bedreigde het personeel met een vuurwapen en dwong geld af te geven. Volgens de politie die nog op zoek is naar de man, is de overvaller zonder buit vertrokken. Er is niemand gewond geraakt.