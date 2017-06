Geweldig succes voor Roder Avond4daagse

RODEN – Wát een event, de Avond4daagse Roden! Ruim 1.200 deelnemers stapten gisteren over de finish bij Sportcentrum de Hullen en konden de medaille omhangen. Wie –na de heerlijke douche door brandweerslangen- nog energie over had, kon na afloop nog even een lekker potje drummen. Het weer zat 4 dagen lang alleen maar mee: droog, zonnig en niet té warm. Perfect wandelweer, volgens Piet Paulusma die op dag 2 het weer presenteerde vanuit Roden. Chapeau voor de geweldige organisatie die bestaat uit een samenwerking tussen Stichting Sportstimulering Noordenveld en de sport- en cultuurcoaches. De Avond4daagse klonk als een klok.