Gezellig inhaken, muzikaal genieten en meezingen tot je schor bent

Vaste prik: de korenmiddag

RODEN – Wat goed is, is goed en daar moet je niet aan tornen. En zo komt het, dat de korenmiddag alweer heel wat jaartjes een vaste prik op de Rodermarkt is. Woensdagmiddag is voor de koren en zo ook dit jaar. Met medewerking van de Paiser Hopsingers, het Eelder Bloemenkoor, de Briljantjes en koor Variant belooft het ook dit jaar een muzikale en vooral gezellige middag te worden.

De Paiser Hopsingers

De bakermat voor deze immer goed bezochte korenmiddag is gelegd door de Paiser Hopsingers. Het is zeker tien jaar geleden dat zij deze woensdagmiddag voor hun rekening namen. Destijds brachten ze een middagvullend programma en ze wisten ieder jaar de bezoekersaantallen gestaag te verdubbelen. Vanaf 2010 is dirigent Mark Pepping aan dit koor verbonden en sindsdien maakt hij deze korenmiddag ook mee. “Of dit een succes is? Absoluut”, beaamt hij. “De tent is elk jaar vol. Elk koor verzorgt een programma van zo’n dertig minuten en ieder koor is weer verschillend. Zo komt er een grote variatie aan liedjes voorbij en dat blijkt een succes.” Het repertoire van de Paiser Hopsingers noemt hij gevarieerd. “Vooral Nederlandstalig, meezingers en een heel uitgebreid country repertoire. Het is een gemengd koor”, vervolgt Pepping, “en we worden altijd begeleid door ons eigen combo bestaande uit drums, bass, gitaar en accordeon.” Tot op heden lukt het goed dit grote aantal koorleden op peil te houden. “Ja, ik knijp mijn handen echt dicht. Gelukkig hebben we ook nog altijd aanmeldingen van jongere leden en dat is toch wel echt de moeilijkheid tegenwoordig. Zij zijn een koor vaak als iets oubolligs of van de kerk.” De korenmiddag is ook echt niet alleen voor de ‘grijze garde’ benadrukt Pepping dan ook. “In het begin van de middag zie je vaak wat meer ouderen, maar gelukkig sluiten de jongeren later wel aan. Aan het eind van de middag is tent meestal goed vol.” De Paiser Hopsingers komen volgens Pepping altijd met veel plezier naar deze korenmiddag. “Het is altijd gezellig. Echt een feestje en dan is alles ook nog eens goed voor elkaar. Goede organisatie, goed ontvangst.”

Eelder Bloemenkoor

Veel tijd voor Pepping om ook een drankje mee te drinken en met het publiek in te haken, is er niet, want hij is als dirigent ook verbonden aan het Eelder Bloemenkoor dat ook deze korenmiddag op het toneel zal verschijnen. En dan staat er ook wat. Maar liefst 85 leden telt dit vrij ambitieuze koor. “Eén van de grootste koren van Drenthe”, vertelt Pepping dan ook. “Het is een heel actieve vereniging”, vertelt hij. “En een gevarieerd geheel. De oudste is 82 jaar, de jongste 19 jaar. Dit jaar bestaat het koor tien jaar. Na een oproep in de plaatselijke krant destijds bleek er veel animo te zijn en kon er gestart worden met maar liefst 120 aanmeldingen. Maar 85 leden beschouwen we wel echt als maximum. Hoe zo’n groot koor klinkt? Het mooie is: je kunt echt enorm knallen. Maar we doen ook hele kleine liedjes en dan werken we wel met een kleinere setting. Er zit variatie in en dat is heel leuk voor het publiek.” Ook het repertoire is gevarieerd. “We brengen een brede mix van pop, jaren zestig muziek en veel musical. We hebben ook theaterrepertoire en zingen mooie kleinkunstliedjes van bijvoorbeeld Robbert Long en Annie M.G. Schmidt.” Het koor is zeker ambitieus te noemen. Zo is het tienjarig jubileum afgelopen maart nog groots gevierd met twee muzikale theatervoorstellingen in de Nieuwe Kolk te Assen met als speciale gast Karin Bloemen.

De Briljantjes

Wie ook niet kunnen ontbreken op deze korenmiddag en wie zeker ook garant staan voor gezelligheid zijn ‘De Briljantjes’. Met een oorsprong in Nij-Roon, maar inmiddels met vooral Roner koorleden spreken zij van een heuse thuiswedstrijd. “En daardoor hebben we heel veel gevoel bij deze middag”, vertelt Annita Poeder, koorlid en PR. “Het is echt een vaste prik voor ons, ik denk dat we alweer vier à vijf jaar hier staan.” Voor gezelligheid ben je bij de Briljantjes aan het juiste adres. “We noemen ons al jarenlang gezelligheidskoor”, doet ze uit doeken. “We zingen vooral Nederlandstalige liedjes en brengen meezingers die iedereen wel kent. Op de Rodermarkt worden dit vooral feestnummers.” Het koor is drukbezet. “Of we nog meer optreden? We treden heel véél op. Van november tot en met december hebben we nog acht optredens staan. Maar dit is absoluut voor ons eigen plezier ook. We benaderen veel verpleegtehuizen of ze nog een plekje hebben voor een leuke avond en dan hebben wij de invulling daarvoor.” De zeventien koorleden hebben er in elk geval zin in. En na de Rodermarkt kunnen ze in december ook nog een ander feestje vieren: het vijftienjarig jubileum. “Ja, we bestaan dit jaar alweer vijftien jaar. Maar omdat we het nu razend druk hebben, vieren we dat aan het eind van het jaar.” En dan even niet op het podium, maar gewoon onder elkaar. Gezongen zal er vast wel worden.

Koor Variant

Met hun basis in Stadskanaal lijkt Koor Variant een vreemde eend in de bijt, maar een onbekende zijn ze allerminst. Alweer een jaar of vier à vijf zijn ze vaste gast op deze korenmiddag en dat doen ze met plezier. Het stemmings- en amusementskoor komt met maar één doel: een gezellige boel ervan maken. “Je hebt luistermuziek, maar brengen liever een vlotte medley zodat iedereen mee gaat doen”, aldus Engeltje Klok. “Of het een feestje wordt? Daar gaan we wel vanuit. We zingen een groot scala aan nummers, Nederlandstalig, Engels of Duits. En ook wel in dialect. We brengen veel zestig en zeventigerjaren muziek.” Het koor telt een dikke veertig leden en treedt zeer regelmatig op. “Op braderieën en markten, in verzorgingstehuizen en ook wel op openingen”, somt Klok op. “Het gebeurt regelmatig dat we na een optreden aangeklampt worden, dat het zo leuk was of dat men een bepaald nummer zo mooi vond.” De Rodermarkt is volgens Klok echt een leuk optreden. “Het is super”, zegt ze enthousiast. “De hele entourage is super. De mensen, de ontvangst is goed. Ook bij de evaluatie komt er nooit een negatief punt naar voren. En de sfeer is fantastisch. Die tent stroomt vol en daar doe je het voor. Mensen het naar de zin maken met wat je doet, dat maakt het zo leuk.”