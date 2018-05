Gezelligheid en paarden: zo ziet Kleintje Rodermarkt 2018 eruit!

RODEN – Wie Kleintje Rodermarkt zegt, zegt ‘concours hippique’. Ook dit jaar wordt er een concours hippique voor paarden en pony’s georganiseerd. En op zondag vindt het tuigpaardenconcours weer plaats. Kortom: de paardenliefhebber kan zijn hart ophalen komend weekend in Roden. Een paardenweekend dat vuurwerk belooft. Zowel letterlijk als figuurlijk.Rond hemelvaart staat het centrum van Roden weer in het teken van Kleintje Rodermarkt. De Vereniging van Volksvermaken, die ook dit jaar de organisatie verzorgd, heeft van woensdag 9 tot en met zondag 13 mei weer tal van activiteiten op het programma staan. Jong en oud wordt bediend door de vereniging, die wederom een druk programma kan presenteren.

Op woensdag 9 mei wordt gestart met de traditionele kermis op de Brink. Om 14:00 uur wordt de kermis geopend, waarmee een lang weekend aan kermispret wordt ingeluid.

Concours hippique paarden, braderie en rommelmarkt

Donderdag 10 mei zien we dan de concours hippique voor de paarden. Dit is Een dressuur- en springwedstrijd voor paarden en pony’s met een prachtige ambiance op het evenemententerrein aan de Norgerweg, bij de Duiventil en bij het Windgat. Deze dag gaan er van 9.00 tot 17.00 uur in totaal ruim 600 inschrijvingen uit de regio van start. In de klasse B t/m ZZ-licht dressuur en de BB t/m ZZ springen. In het centrum van Roden is vanaf 10.00 uur een braderie en rommelmarkt, met muziek en gezelligheid op de vele terrassen bij de horeca.

Concours hippique pony’s, muziekfestival en vuurwerkspektakel

Op zaterdag 12 mei vindt de concours hippique voor de pony’s plaats. Met tweehonderd inschrijvingen mag de organisatie zeker niet klagen. De gehele middag zal er genoeg talent aanwezig zijn. Allen nemen zij deel bij de pony’s in de klasse B tot en met Z2 dressuur en de BB tot en met ZZ springen.

Los van de concours hippique, maar zeker het benoemen waard, is het muziekfestival ‘Kleintje Mokum Roden’. Dit evenement wordt in samenwerking met de plaatselijke horeca georganiseerd, in diverse kroegen in Roden.

Eveneens onlosmakelijk verbonden met Kleintje Rodermarkt, is de spectaculaire vuurwerkshow. Dit jaar zal deze vanaf 22:15 uur plaatsvinden op het evenemententerrein.

Tuigpaardenconcours, Bierbattle race, ponykeuring en fietstocht

Hoogtepunt is toch ieder jaar weer het tuigpaardenconcours. Deze vindt op zondag 13 mei van 13:00 tot 18:00 uur plaats en heeft met een ‘Bierbattle race’ een volkomen nieuw onderdeel gevonden. Deze race vindt plaats tussen de plaatselijke horeca, die met elkaar de strijd aanbinden.

Daarnaast zal er een dressuurdemonstratie van topsportamazone Laura Zwart zijn, die ongetwijfeld zeer bijzonder gaat worden. En vergeet de Slag om Hemelvaart niet: een competitie in samenwerking met tuigpaardconcours Marum en Grootegast. Hiervan vinden al eerder wedstrijden plaats in respectievelijk Opende en Grootegast, laatstgenoemde op donderdag 10 mei.

Hét hoogtepunt van de zondagmiddag, is het regionale kampioenschap Tuigapaarden onder het Zadel. Net als ieder jaar vindt er een ponykeuring plaats voor deelnemers tot zestien jaar. De pony’s worden door een vakkundige jury gekeurd, waarbij wordt gelet op hoe mooi de dieren zijn gevlochten en hoe goed ze aan de hand kunnen lopen.

Fietstocht

Ook belangrijk om te noemen: de familiefietstocht, van ongeveer 28 kilometer lang, die de mooiste plekjes van Noordenveld en de aangrenzende gemeentes aandoet. Halverwege deze fietstocht verzorgt Volksvermaken Roden een hapje en een drankje voor de deelnemers, die voor slechts vier euro al meedoen. Inschrijven kan tussen 13:00 en 14:00 uur bij Onder de Linden te Roden.

