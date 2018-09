Gezelligheid en spektakel zijn de kernwoorden van de kortebaan in Roden

RODEN – Op 26 september wordt alweer voor de 44e keer de kortebaan van de drafsport verreden in Roden. Het bekende evenement is inmiddels niet meer weg te denken op de woensdagmiddag van de Rodermarkt. Het idee lijkt simpel: een afvalrace waarin twee paarden het telkens tegen elkaar opnemen. Wie het eerste twee races wint, gaat door. Maar zo simpel als het lijkt is het zeker niet, waarschuwt Albertus Lieffering. ‘Het is een pittige sport en er komt meer bij kijken dan alleen zo snel mogelijk draven. Een heus spektakel, kan ik je zeggen.’



De kortebaandraverijen beginnen om één uur. De totalisator, de machine die het totaal aan inzetten op races registreert, gaat om half één open. De paarden leggen een parcours van driehonderd meter af, met snelheden rond de zestig kilometer per uur. Onderling worden er twee of drie races verreden, afhankelijk aan de uitslagen van die races. Wie als eerste twee races wint, gaat door naar de volgende ronde. Bondig vertelt Albertus Liefferink van Vereniging voor Volksvermaken Roden wat de bedoeling is van de middag. Hij benadrukt dat de kortebaandraverijen een serieuze zaak zijn. ‘Sowieso leeft de woensdagmiddag heel erg in Roden. Wanneer de kortebaanraces hier zijn, is er geen doorkomen aan in het dorp. Het staat hier dan tjokvol.’ Voor de pikeurs en trainers is het minstens zo belangrijk. ‘Voor hen is het meer dan een sport. Zij moeten er ook van leven. Vandaar dat het ook ontzettend serieus wordt opgepakt hier. Niet alleen door de pikeurs en de trainers, maar ook door iedereen van de organisatie. Alles moet perfect zijn.’

Het is ook daarom dat de organisatoren op de dag van de draverijen al vroeg uit de veren zijn. Albertus: ‘Op de dag zelf zijn wij rond zeven uur al bezig met het klaarzetten. Al moet ik zeggen dat de meesten er al eerder zijn. Allereerst moeten wij namelijk de overgebleven rommel van de paardenmarkt opruimen. Daarna komt de gemeente, die de straat volledig schoonveegt. En dan kunnen wij beginnen met het opbouwen van het parcours.’

Volksvermaken hoopt op een geslaagde editie en Albertus gaat daar dan ook van uit. Maar wat is dan een geslaagde editie? ‘Wanneer er geen vervelende dingen gebeuren. Bijvoorbeeld vallende paarden of andere onfortuinlijke gebeurtenissen. We streven er ook ieder jaar naar om rond zessen klaar te zijn. Idealiter wordt de finale om klokslag zes uur verreden.’ Na afloop van het evenement wacht de organisatie alweer de volgende klus: het opruimen van het parcours. ‘Dit begint meestal op woensdagavond, vlak na de race. We ruimen dan met iedereen op. Als we dit met z’n allen in rap tempo doen, zie je op donderdagochtend niet eens dat hier kortebaanraces zijn gehouden.’

Eén van de mooie dingen aan de kortebaandraverijen is het gokken. Ook Albertus gaat een gokje wagen tijdens de races. ‘Het evenement zelf is gratis. Iedereen kan kosteloos komen kijken. Maar de meesten zetten er wat geld op. Dat geeft toch een beetje extra spanning. De races op zich zijn erg spectaculair om te zien vanwege de hoge snelheden en de competitie. En door een gokje te wagen krijg je zelf ook een voorkeur voor een bepaald paard. Dat maakt het juist zo leuk. Daar komt bij dat je voor een klein bedrag al mee kunt doen. Je hoeft niet direct vijftig euro in te zetten.’

De gezelligheid rondom de kortebaanraces spreekt ook veel mensen aan. Op de terrassen voor De Pompstee en Onder de Linden kun je ‘over de koppen lopen’ ten tijde van de draverijen.

Vorig jaar waren het Diesel Scott die samen met zijn pikeur John de Leeuw de hoofdprijs pakten. Ook dit jaar zijn zij weer van de partij. Ondanks dat De Leeuw derde staat in het algemeen klassement, zit het met de vorm wel snor. De kans dat De Leeuw dus op herhaling gaat, is aanwezig.

De kortebaandraverijen zijn voor Albertus één van de vele hoogtepunten van de Rodermarkt. ‘Samen met de parade is dit onderdeel echt niet meer weg te denken van de Rodermarkt. Alleen al het aantal bezoekers zegt genoeg. Ook de pikeurs en trainers weten ons goed te vinden. De aanmeldingen komen ieder jaar weer van heinde en verre. We hoeven ons nooit zorgen te maken dat er niet genoeg deelnemers zijn.’ Ook dit jaar kan Roden rekenen op een breed deelnemersveld. Het enige wat de organisatie niet in de hand heeft is het weer, maar de organisatie is overal op voorbereid. ‘We gaan er weer een prachtige middag van maken, daar ben ik van overtuigd’, zegt Albertus.

Wat: Kortebaandraverijen

Wie: Vereniging voor Volksvermaken Roden

Wanneer: woensdag 26 september

Info: www.volksvermaken.nl en www.kortebaandraverijen.nl