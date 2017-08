Gezelligheid troef bij jaarlijks trekharmonicafestival

NUIS – Zaterdag 19 augustus staat het jaarlijkse, gezellige trekharmonicafestival in Nuis op het programma, met dit jaar optredens van het Shantykoor uit Tolbert. Vanaf 14.00 uur kunt u genieten van de harmonica’s in en om dorpshuis De Vrijborg in Nuis middels een open podium. Dit houdt in dat een ieder die een riedeltje kan spelen dit mag doen na opgave in de zaal, er wordt gespeeld tussen 14.00 en 22.00 uur. In de Nederlands Hervormde kerk zijn optredens van 15.00 tot 21.30 uur. In en om museum ’t Rieuw aan de Oudeweg in Nuis wordt opgetreden door een ieder die dit wil, men is vrij om een plekje te zoeken. Het shantykoor treedt op van 14.00-14.30 uur in het dorpshuis, van 16.00-16.30 uur bij ’t Rieuw en van 19.00-19.30 uur in de NHkerk. Voor het laatste geldt dat ‘vol’ ook echt vol is. Vervoer tussen de locaties is met ponyhuifkarren. De opening is om 14.00 uur in het dorpshuis de Vrijborg, door het Shantykoor Tolbert. In de kerk kunnen maar een beperkt aantal bezoekers, tijdens de concerten blijft de deur gesloten. Bij ’t Rieuw wordt opgetreden tot 18.00 uur en in het dorpshuis is de “Grande Finale” van 22.30 tot 23.00 uur. De entreeprijs is € 4,00 te voldoen in het dorpshuis of in het museum, u krijgt een polsbandje waarmee u de drie locaties kunt bezoeken.