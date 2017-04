Gezocht: dames die willen volleyballen

MARUM – Op de foto twee fanatieke volleybaldames van zestien en zeventien jaar van J.M.C. uit Marum. ‘We willen ook volgend seizoen graag in Marum blijven volleyballen, maar bij gebrek aan dames zal dat zoals het er nu uitziet niet lukken. Daarom doen we een oproep: welke dames willen graag met ons volleyballen en samen Dames 3 vormen? We trainen maandagavond van 18.30 uur tot 19.30 uur en spelen op donderdagavond de wedstrijden.’ Geïnteresseerde dames kunnen bellen met Hetty Leenders: 0594-644026. Mailen kan ook: guusleenders@gmail.com.