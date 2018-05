Gijs Kamp Nederlands Kampioen inline-skaten

HEERDE – De in Roden woonachtige Gijs Kamp is afgelopen weekend Nederlands Kampioen inline-skaten geworden op de vijfhonderd en honderd meter sprint. Tijdens de NK Baan en Weg wedstrijden in Heerde, wist Gijs door te stoten naar de finale en pakte de winst. In de zenuwslopende finale op de vijfhonderd meter, versloeg Gijs zijn drie concurrenten. In slechts 47 seconden reed Gijs zich naar het goud.

Ook de finale van de honderd meter was ontzettend spannend. Beide finalisten kwamen in spagaat over de finish, maar het was toch echt Gijs die er met het goud vandoor mocht. Een uitstekende prestatie van jonge Rodenaar.