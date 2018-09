RODEN – Hij is inmiddels weer terug in Roden: Gijs Kamp. Vorige week nam hij deel aan het Europees Kampioenschap Inlineskating in het Belgische Oostende. Hier streed de eerstejaars junior tegen voornamelijk tweedejaars junioren. Gijs had zich geplaatst voor de sprintafstanden tot 1000 meter. De bondscoaches Valentina Belloni en Frank Fiers hadden hem ingezet op de 300 meter tijdrit, de 500 meter series op de baan en op de 200 meter en one-lap op de weg.

Op de 300 meter tijdritten werd Gijs veertiende. Een dag later behaalde hij de kwartfinales van de 500 meter series. Hij werd hierdoor elfde.

In de 200 meter tijdrit werd Gijs eveneens elfde. Tot slot was daar de one-lap, bestaande uit één ronde van 450 meter. Ook hier kwam Gijs tot de kwartfinales, waarbij hij vierde eindigde in zijn rit en dertiende in het eindklassement. Kortom; een uitstekend toernooi voor de jonge Rodenaar, die zich sterk staande hield tussen het geweld van de tweedejaars. Na zijn successen op het Nederlands kampioenschap, mag Gijs terugkijken op een prima EK. Wat er nog meer in het vat zit voor Kamp, zullen wij de komende tijd zien. De Krant blijf hem in ieder geval op de voet volgen.