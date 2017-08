Gipsmodellen voor een goed doel

NORG – Eltje Mulder werkt al jaren met gipsmodellen. En ze heeft die modellen dan ook nog eens in vele vele soorten en maten. Visjes, vlinders, zonnen, druiven, vuurtorens, bladeren, lieve heersbeestjes en wat al niet meer. Tientallen gipsmodellen, opgeborgen op zolder in enkele kisten. Daar moest maar eens een einde aan komen, dacht Eltje Mulder.

‘Voor mij is dit nu te zwaar werk. Ik ben herstellende van borstkanker en heb last van mijn schouders. De gipsmodellen zijn voor mij nauwelijks meer te tillen. Samen met mijn vriendin Jantje van der Wal had ik het voornemen om de gipsmodellen te verkopen op de markt en de opbrengst te schenken aan een goed doel, namelijk aan het Wereld Kanker Onderzoek Fonds. We hebben samen op de markt gestaan in Veenhuizen, maar de verkoop liep niet vlot. Toen ben ik gaan nadenken over een ander goed doel en heb toen contact gezocht met Visio De Brink in Vries. Dat bleek een schot in de roos. Zij konden de gipsmodellen goed gebruiken. Ik ben heel blij dat ik deze modellen aan hen heb kunnen schenken.’

De Brink in Vries is een locatie van Koninklijke Visio. Ongeveer 160 volwassenen met een visuele en of andere beperking wonen daar of hebben daar dagbesteding. Er is dagbesteding met een gevarieerd activiteitenaanbod. Zo ook bij Atelier De Kwast. Margreet Nanninga werkt daar en nam enthousiast de gipsmodellen in ontvangst. Volgens Eltje Mulder kunnen deelnemers aan het Atelier goed aan de slag met de modellen. ‘Ik heb wat geschilderde voorbeelden erbij gedaan, zodat men dan een beeld krijgt hoe het er uit kan gaan zien. Wanneer je ze van een mooie verf laag voorziet komen ze er leuk uit te zien. Margreet Nanninga vertelde dat de gipsmodellen ook verkocht kunnen worden op de mark die de Brink een paar keer per jaar organiseert.’

Eltje Mulder heeft altijd haar gipsmodellen op markten verkocht. Ze werden geschilderd met acrylverf en vonden een periode gretig aftrek. ‘Nu ben ik heel blij dat ik dit allemaal heb kunnen schenken aan een goed doel. Het komt zo goed terecht bij De Brink. En wat ook niet onbelangrijk is, deelnemers aan het atelier kunnen zo hun energie kwijt. Creativiteit is voor iedereen erg belangrijk. Samen met Jantje ga ik nu kaartjes maken. Als we die gaan verkopen stuur ik die opbrengst naar de kankerbestrijding.’

Op de foto, gemaakt door Jantje van der Wal, voorgrond Margreet Nanninga en achter Eltje Mulder.