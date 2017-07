Glibberende Moddermonsters!

LEEK – Wat is nu leuker dan kliederen met modder? Juist, spelen in veel modder. Dit weekend konden kinderen zich helemaal uitleven op de Expeditie in Familiepark Nienoord, waar zaterdag en zondag de Modderspelen werden gehouden. De sportieve disciplines bestonden uit buikglijden, drekracen en blubberrollen. Welke ‘sport’ als eerste werd beoefend maakte niet uit, zolang men maar lekker vies werd. Het modderigste kindje werd overigens beloond met de eerste plaats tijdens de Moddermonsterverkiezing. Wie dat was? Dat antwoord moeten we u schuldig blijven. De winnaar was onherkenbaar vermomd als verschrikkelijk vies moddermonster.