‘Glowball zie je op weinig andere plekken in Nederland’

Weer ‘zaalvoetbal in het donker’ in Roden

RODEN – Iedereen die wil ervaren hoe het is om in het donker aan zaalvoetbal te doen, moet vrijdag 24 februari vrijhouden in de agenda. Jong en oud kan dan opnieuw deelnemen aan glowball. Voetballen onder blacklights met een lichtgevende plofbal en fluorescerende lijnen. ‘Het is toch anders. Bij glowball wint beslist niet altijd de ploeg die op het veld het sterkst is. De omstandigheden spelen zeker een rol’, zegt sportcoach Wouter Meertens, die samen met collega Anita Scholten uit Peize opnieuw voor de organisatie tekent. ‘We zaten vorig jaar wat betreft kinderen helemaal vol. Snel inschrijven is dus gewenst’, zegt Wouter.

Kinderen uit de groepen 5 en 6 trappen af en het is de bedoeling dat volwassenen de dag rond een uur of tien afsluiten. ‘Vorig jaar wilden we ook een poule met volwassenen – vanaf zeventien jaar- maken. Dat lukte niet. We proberen het nu gewoon weer. Wij denken dat het ook voor die doelgroep leuk is om te ervaren hoe het is om in het donker tegen een bal te trappen.’ Er wordt gespeeld op een half veld, de belangstelling van kinderen is vanaf de eerste editie groot. ‘Het is nog steeds een tamelijk uniek evenement’, weet Meertens. ‘Ik geloof dat Wiebe Kooiker er ooit eens mee gekomen is. Onze collega Atty Eelkema speelde het in de Rodenburghal en kwam met enthousiaste verhalen terug. Toen zijn wij er mee aan de slag gegaan en eigenlijk was het vanaf de eerste editie een hit. Kinderen genieten. Het is toch spannender, het is anders. Bovendien mogen ze zelf een team samenstellen. Het is dus niet club- of school gebonden. Een team bestaat uit minimaal vier mensen, wel moet iedereen een leider (boven de achttien jaar) hebben. Mooi vind ik persoonlijk dat ook steeds meer meiden meedoen. Je hebt veel gemengde teams. Mooi om te zien en er wordt gestreden om elke bal hoor.’

Laatst nog, werd Wouter gebeld door iemand uit het Zuiden van het land. Hoe ze zo’n evenement toch moesten aanpakken. ‘Dat was een voetbalclub en die hebben onlangs hun eerste toernooi georganiseerd. Nee, dit is zeker niet iets wat elke gemeente biedt. Je moet niet vergeten dat het ook best een kostbare aangelegenheid is. Vandaar dat we per team 7,50 euro vragen. Deelnemers kunnen bovendien voor of na hun wedstrijdjes voor maar een euro zwemmen in het zwembad. Mooi toch, we bieden kinderen zo een compleet dagje uit. Een dag waarin ze continu in beweging zijn. Kan niet beter.’

Wouter en Anita tekenen voor de organisatie, de duels worden geleid door mensen van VV Roden en studenten van het Alfa College. Rene van Zonneveld brengt de van VV Roden geleende doeltjes van het sportpark naar de Hullen. ‘We prijzen ons gelukkig met alle mensen die meewerken en hopen nog lang een beroep op ze te kunnen doen’, zegt Wouter. Ooit zette Meertens het idee uit een Drents kampioenschap te organiseren. Van de grond kwam dat idee niet. ‘Komt dus ook omdat dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld trefbal op niet heel veel plekken georganiseerd wordt. Ik hoop dat we dit keer ook volwassenen mogen begroeten. Mannen en vrouwen, iedereen kan meedoen. Het is leuk, je bent in beweging en nogmaals: voetbalkwaliteiten zeggen bij glowball niet alles.’

Opgeven – wees er snel bij- kan via woutermeertens@welzijninnoordenved.nl. Geef via dit mailadres de teamnaam, contactpersoon met telefoonnummer en de leeftijden van de deelnemers door. Twee dagen voor het evenement krijgt iedereen het speelschema toe gemaild. Er wordt gespeeld in de categorien groep 5 en 6, groep 7 en 8, 12-16 jarigen en volwassenen. ‘Deelnemers moeten zoveel mogelijk witte shirts dragen. Al is een opdruk geen probleem hoor’, besluit Meertens.